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Американцы меняют дома как перчатки: в чем причина?

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Старый Сегодня, 14:55
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Американцы меняют дома как перчатки: в чем причина?
Америка менее 10 лет назад пережила сильнейший кризис на рынке недвижимости, последствия которого ощущаются до сих пор. Но все может повториться.



Как быстро забываются прошлые грехи.

Примерно 10 лет назад мексиканский иммигрант, который работал сборщиком клубники в Бейкерсфилде, штат Калифорния, и зарабатывал $14 тыс. в год, вынужден был экономить каждую копейку, чтобы купить дом за $720 тыс.

И, как бы странно это не звучало для большинства из нас, подобные истории и привели к жилищному кризису 2008 г., потому что все превратились в инвесторов-экспертов в сфере недвижимости, скупающих и перепродающих по несколько домов ежемесячно, до тех пор пока это не перестало работать.

И сейчас, похоже, жилищный кризис в Америке возвращается. Согласно новому исследованию компании Trulia в 2016 г. на перекупки жилья приходилось около 6,1% от всех продаж недвижимости в США – максимальный показатель с 2006 г., когда эта цифра составляла 7,3%.


Конечно, рост цен на недвижимость влияет на то, что все больше американцев затягивает в эту игру с перекупкой домов, потому что каждому кажется, что он гениальный инвестор на рынке недвижимости.

Когда выросли цены на жилье, изменение ситуации на рынке стало еще более очевидным, заявил Ральф Маклафлин, главный экономист Trulia.

Является ли это причиной для беспокойства – этот вопрос пока остается открытым.

Как доказала недавняя история, местные инвесторы на рынке жилья могут взвинтить цены на волне спекулятивного безумия.

Как только перекупщики заполняют рынок, они начинают конкурировать с покупателями, которые просто ищут дом для покупки. Таким образом, они влияют на доступность предложений.

Но перекупщики также оказывают и ценную услугу рынку жилья за счет инвестиций – материальных вложений, необходимых, для того чтобы провести улучшения в том или ином доме, на что у обычного покупателя не было бы времени, заявил Маклафлин.

Отчет Trulia показывает, что перекупщики в Лас-Вегас ищут разрешения на строительство по самой высокой ставке с 2000 г., предполагая, что они делают серьезный ремонт, а не просто покупают дома.


"Поменяется ли ситуация на рынке вновь? Не думаю, что для этого есть хоть какие-то признаки", - отметил он.

Хотя, возможно, в этот раз все получится. В конце концов, как заявил трейдер Bear Stearns RMBS еще в 2007 г., "этот порядок никогда не нарушится, потому что цены на жилье никогда не упадут более чем на несколько процентов за всю историю США".

Ну за исключением того, как это было один раз перед самым последним мировым финансовым кризисом.
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