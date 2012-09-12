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Украинская IT-команда возглавила мировой рейтинг "белых" хакеров

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Украинская IT-команда возглавила мировой рейтинг "белых" хакеров
Команда КПИ им. Сикорского dcua признана лучшей среди более 12 тысяч команд “белых” хакеров всего мира в рейтинге CTFtime в 2016 году.

Об этом сообщила пресс-служба университета.

Согласно сообщению, рейтинг составляется по результатам участия команд в многочисленных соревнованиях в области информационной безопасности и является едва ли не самым престижным в мире.

Сам рейтинг складывается из суммы баллов, которые команда набрала в международных соревнованиях в течение года.

В 2016 году в него были внесены результаты почти 70 соревнований, которые проводились очно или в режиме он-лайн.

“Белыми”, или “этическими” хакерами обычно называют специалистов, способных определить, насколько защищенной является система от внешних атак и киберпреступников, и выстроить ее эффективную защиту.

Команду dcua создана в 2012 году. Ее лидером и тренером является научный сотрудник ФТИ Николай Ильин. В состав команды входят 43 активных игрока.

По материалам Економічна Правда
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