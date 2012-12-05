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Пользователи Facebook теперь могут защитить учетную запись ключом

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Пользователи Facebook теперь могут защитить учетную запись ключом
Активировать защиту USB-ключом можно в настройках соцсети

Неизвестно станет ли жизнь пользователей от этого легче или, напротив, добавит сложностей, но то, что таким образом Facebook обещает защиту аккаунта это точно. Руководство соцсети анонсировала новшество – теперь защитить свою учетную запись можно будет с помощью электронного ключа.

Facebook Бреда Хилла, владелец учётной записи теперь может зарегистрировать физический ключ безопасности, используя для этого USB-накопитель.

"Как и большинство профессионалов в области безопасности, я рекомендую использовать систему двухфакторной аутентификации. Это означает, что при входе в Facebook вы вводите специальный защитный код с телефона в дополнение к вашему паролю", — пишет Брэд Хилл.

При этом никакого дополнительного программного обеспечения устанавливать не нужно. Активировать защиту USB-ключом можно в настройках соцсети.

Физический ключ безопасности предполагает самую сильную защиту аккаунта в Facebook. Он более надежен, чем мобильное приложение и 2-факторная авторизация, а также устойчив к "фишингу" и атакам типа "человек посередине" (когда злоумышленник "прослушивает" интернет-трафик, вклиниваясь между сервером и клиентом). Единственное неудобство — пользователю всегда понадобится иметь при себе брелок.

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