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Появились новые тенденции на финансово-торговом рынке (индексы, облигации, фьючи)

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Старый Сегодня, 02:34
#1
Форекс-блогер
 
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Появились новые тенденции на финансово-торговом рынке (индексы, облигации, фьючи)
Аналитики вывели новые тенденции текущего финансово-торгового рынка. Настало время новых тенденций в новом году.




Сегодня мы смотрим на графиках фьючерсы на медь , британский фунт (GBP / USD), индекс Euro Stoxx 50, фьючерсы на кофе и его ETF (NYSEARCA: JO), а также Южная Корея ETF (NYSEARCA: EWY).

1. Медь - бычий флаг

Медь сейчас проходит еще один важный момент. Цена совершила пробитие вверх флета после некоторого нисходящего тренда за последние 5 лет.
Общий технический вид по мнению аналитика: восходящий тренд.


2. GBPUSD - Brexitdown, э-э, я имею в виду Breakdown






GBPUSD в феврале 2016 года совершил ложный пробой. В настоящее время RSI пока не перепродан, как докладывает аналитик, так что слишком рано называть дно, но, как указывалось ранее - спекулятивные фьючерсные сделки в шорт могут затянуться.
Общий технический вид: нисходящий уклон, медведи наблюдают за любыми признаками ложного прорыва или перепроданности.

3. Euro Stoxx 50

Прошел один тест в создании достаточно убедительного прорыва нисходящей линии тренда, установленной с пика в 2015 году.




Общий технический вид: восходящий уклон, с осторожностью следует принимать данный факт как начало долгосрочного тренда, но прорыв вверх в долгосрочной перспективе линии тренда будет очень бычий среднесрочно.


4. Кофе - дно нащупали - что теперь?






Кофе теперь ждет два ключевых теста: пройдет ли скользящую среднюю 50 или же может прорваться через сопротивление цены 21.5?
Общий технический вид: восходящий тренд .

5. Южная Корея ETF (NYSEARCA: EWY) увидел прорыв на недельном графике в 2016 году.







Впоследствии прорыву не удалось вылиться в тренд, и, похоже, формируется новый флет в треугольнике.

Пока наличествуют бычьи сигналы тренда, бычий уклон является оправданным.
Общий технический вид: восходящий.



Переведено специально для MMGP.ru
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