Появились новые тенденции на финансово-торговом рынке (индексы, облигации, фьючи)

Аналитики вывели новые тенденции текущего финансово-торгового рынка. Настало время новых тенденций в новом году.
Сегодня мы смотрим на графиках фьючерсы на медь , британский фунт (GBP / USD), индекс Euro Stoxx 50, фьючерсы на кофе и его ETF (NYSEARCA: JO), а также Южная Корея ETF (NYSEARCA: EWY).
1. Медь - бычий флаг
Медь сейчас проходит еще один важный момент. Цена совершила пробитие вверх флета после некоторого нисходящего тренда за последние 5 лет.
Общий технический вид по мнению аналитика: восходящий тренд.
2. GBPUSD - Brexitdown, э-э, я имею в виду Breakdown
GBPUSD в феврале 2016 года совершил ложный пробой. В настоящее время RSI пока не перепродан, как докладывает аналитик, так что слишком рано называть дно, но, как указывалось ранее - спекулятивные фьючерсные сделки в шорт могут затянуться.
Общий технический вид: нисходящий уклон
, медведи наблюдают за любыми признаками ложного прорыва или перепроданности.
3. Euro Stoxx 50
Прошел один тест в создании достаточно убедительного прорыва нисходящей линии тренда, установленной с пика в 2015 году.
Общий технический вид: восходящий уклон,
с осторожностью следует принимать данный факт как начало долгосрочного тренда, но прорыв вверх в долгосрочной перспективе линии тренда будет очень бычий среднесрочно.
4. Кофе - дно нащупали - что теперь?
Кофе теперь ждет два ключевых теста: пройдет ли скользящую среднюю 50 или же может прорваться через сопротивление цены 21.5?
Общий технический вид: восходящий тренд
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5. Южная Корея ETF (NYSEARCA: EWY)
увидел прорыв на недельном графике в 2016 году.
Впоследствии прорыву не удалось вылиться в тренд, и, похоже, формируется новый флет в треугольнике.
Пока наличествуют бычьи сигналы тренда, бычий уклон является оправданным.
Общий технический вид: восходящий.
Переведено специально для MMGP.ru