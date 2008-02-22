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Франция. Новая волна венчурных фондов

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Старый Сегодня, 22:58
#1
Профессионал
 
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Инвестирую в: HYIP
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Франция. Новая волна венчурных фондов

Сегодня Франция является одной из самых активных стран Европы в области венчурных инвестиций, этот факт подтверждается многочисленными данными.

Например, в первую половину 2016 года было инвестировано в более тысячи стартапов на сумму 5.5 млрд евро (для сравнения 3.75 млрд за тот же период 2015 года). Из 1000 компаний, только 573 получила менее 1 млн евро, этот факт указывает на высокую значимость стартапов. Помимо этого в 2-м полугодии 2016 года, некоторые конторы венчурного капитала открыли новые фонды, которые будут финансировать стартапы. Согласитесь, это ведь выгодно.

Посмотрите на некоторые новые фонды из Франции:
  • Serena Capital – компания, которая недавно запустилась с фондом в 80 млн евро. Инвестирует в потенциальные стартапы работающие над искусственным интеллектом, в страхование, медицину, энергетику, логистику и банковское дело. Serena инвестирует от 500 тыс. до 3 млн евро в первые посевной стартап раунд.
  • Alven Capital – венчурный фонд с капиталом на 250 млн евро, которые инвестирует в бизнес связанный с космическими цифровыми технологиями.
  • Partech Ventures закрыл последующие 2 фонда: Partech Entrepreneur II с фондом на 100 млн евро в области электронной коммерции, транспорт, VR, финтех и Partech Growth с фондом на 400 млн евро. Оба вкладывают от 10 до 50 млн евро в цифровые компании, которые уже устоялись на рынке и получают прибыль.
  • The Paris Saclay Seed Fund – новый венчурный фонд, инвестирующий от 100 тыс. до 2 млн в стартапы связанные с экосистемой.
  • Idinvest Partners – фонд с капиталом в 250 млн евро инвестирующий в стартапы в области медицины и новых технологий.
  • 360 Capital Partners управляющая фондом Robolution Capital имеет фонд в 80 млн евро, посвященный роботехнике и интернет вещей по всей Европе.
  • CapHorn Invest компания, закрывшая раунд на 100млн евро. Инвестирует в малый и средний бизнес в области цифровых технологий.
  • BlackFin Capital Partners запустила венчурный фонд на 120 млн евро, который фокусируется исключительно на финтех стартапах. Сюда входит банки, платежи, управление активами, брокерские услуги, страхование и финансирование ПО.
  • iBionext Growth Fund специализируется на развитии стартапов в области здравоохранения и уже закрыл раунд на 46 млн евро. iBionext вкладывает в мед компании, биотехнологию и мед промышленность.
  • Sodexo – корпоративная венчурная компания, которая инвестирует только в стартапы с хорошим потенциалом развития. Sodexo интересует больше область здоровья и продуктов питания.

Перевод специально для MMGP.RU
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Последний раз редактировалось Alcest; Сегодня в 22:59. Причина: добавлено изображение
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Метки
венчурные инвесторы, венчурный фонд, привлечение инвестиций, стартап
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