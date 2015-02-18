ВЭБ планирует увеличить объемы инвестирования в Блокчейн

ВЭБ обнародовал новую стратегию инвестирования и развития. В частности, стратегия включает в себя начало инвестирования во все самые интересные, прорывные технологии мира. К данному направлению они отнесли инвестирование в цифровые технологии и индустрию 4.0. Кроме этого, планируется инвестировать в создание новых платформ, на основе технологии Блокчейн.
В отдельную категорию планирования вынесли вложения в нейроиндустрию, основанную на конвергентных технологиях.
Таким образом, ВЭБ планирует до 2021 года производить кредитование всех, одобренных ВЭБ и НТИ, проектов. На среднесрочной основе планируется предоставлять кредиты на сумму от 10 до 500 миллионов рублей. При этом, будет сохраняться право приобретения доли в проекте. Будут предоставляться и долгосрочные кредиты, от 500 миллионов. Синдицированные будут предоставляться с долей от 30-ти до 70 процентов.
Как мы видим, ВЭБ планирует принимать активное участие в развитии и распространении технологии Блокчейн на территории страны.
Новость написана по материалам forklog