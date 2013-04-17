В США полиция нашла 20 миллионов долларов под матрасом

Буквально пару дней назад БиБиСИ сообщило, что правоохранительные органы Массачусетса изъяли 20 миллионов долларов, найденные в каркасе двуспальной кровати. Власти утверждают, что эти средства принадлежат организаторам широкоизвестной в прошлом финансовой пирамиды TelexFree. По скромным подсчетам от нее пострадало около миллиона человек, а общая сумма заработка ее организаторов где-то 1 миллиард долларов. Это была легендарная пирамида, официально компания занималась продажей IP - телефонии, люди платили взносы за возможность продавать услуги компании и размещать ее рекламу и свято верили в то, что они зарабатываю от продажи услуг компании. Пирамида просуществовала два с половиной года многие успели здесь отлично заработать, правда в СНГ компания пришла уже в последний год своей деятельности.
Полиция уже не первый месяц вела наблюдение за бразильцем Клебером Рене Ризерио Рока, которому предъявили подозрения в связи с TelexFree. И проведя обыск в квартире этого персонажа в городе Уэстборо, были найдены деньги, после чего бразильца арестовали за сговор с мошенниками с целью отмывания денег. Говорят, что Роко является важным элементом в цепи по трансферу миллионов в Бразилию через Гонконг.
Специально для mmgp.ru