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Samsung снизит цены в России на 5-10%

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#1
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Имя: Александр
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Инвестирую в: HYIP
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Samsung снизит цены в России на 5-10%
26.01.2017, 13:10

Глава российского подразделения Samsung Mobile Аркадий Граф представил ценовую стратегию компании на первый квартал 2017 года. «Да, компания регулярно корректирует стоимость устройств. В основном это связано с представлением на рынке новых моделей — в частности, ближайшая корректировка ожидается в первом квартале. Порядок будет такой же, как у конкурентов,— 5-10%»,— приводит «Интерфакс» его слова.

Ранее в России подешевели гаджеты Apple. Производитель снизил цены на всю линейку своей продукции в среднем на 5-10%.

Источник: http://www.kommersant.ru/doc/3201807?utm_source=smi2
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