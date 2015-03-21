Samsung снизит цены в России на 5-10%

26.01.2017, 13:10
Глава российского подразделения Samsung Mobile Аркадий Граф представил ценовую стратегию компании на первый квартал 2017 года. «Да, компания регулярно корректирует стоимость устройств. В основном это связано с представлением на рынке новых моделей — в частности, ближайшая корректировка ожидается в первом квартале. Порядок будет такой же, как у конкурентов,— 5-10%»,— приводит «Интерфакс» его слова.
Ранее в России подешевели гаджеты Apple. Производитель снизил цены на всю линейку своей продукции в среднем на 5-10%.
Источник: http://www.kommersant.ru/doc/3201807?utm_source=smi2