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Дед американец ограбил банк, чтобы надежно спрятаться в тюрьме от жены!

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Имя: Максим
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Адрес: Одесская область
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Дед американец ограбил банк, чтобы надежно спрятаться в тюрьме от жены!

Доброго времени, друзья!

Рад рассказать вам о курьезном случае, который произошел в США в Канзас-Сити. 70-летний местный житель Лоренс Рипл решил спрятаться в тюрьме … от жены. Для этого он провернул ограбление банка.

Дело было еще в минувшем сентябре, но огласке необычное происшествие придали только сейчас.

Пожилой мужчина зашел в отделение банка в своем городе и передал сотруднику учреждения записку с требованием отдать ему три тысячи долларов. В послании он указал, что в противном случае начнет стрелять. Грабителю незамедлительно передали деньги. Каково же было удивление сотрудников банка, когда взявший деньги дедушка вовсе не бросился наутек, а сел в кресло и стал ждать, когда за ним приедет полиция.

Позже Лоренс Рипл заявил следователям, что в тюрьме ему будет лучше, чем дома с женой. К слову, за ограбление банка ему теперь грозит 20 лет заключения.

В полиции говорят, что в тот день, когда произошло ограбление, Рипл поссорился с женой. Его супруга комментариев по поводу случившегося не дает.

Специально для mmgp.ru
Автор Котенко Максим
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