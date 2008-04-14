Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Куплю души по 5 поинтов за штуку. Чичиков.
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BitsMining - bitsmining.biz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 06:29
#1
Премиум
 
Аватар Naale
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.04.2008
Сообщений: 39,893
Благодарностей: 2,865
Записей в блоге: 1
КП: 0.003

награды Ветеран MMGP.RU 
BitsMining - bitsmining.biz
Я не админ!



Принимает:BTC,PerfectMoney

Новый проект: BitsMining

Планы nvestment 2,9% - 4,10% в день в течение 30 дней (Principal Назад)

Минимальный вклад $10

Рефские до 5%

Вывод типа Мгновенно

SSL зашита от Comodo CA Limited

Лицензионный скрипт GoldCoders

DDoS зашита от OVH

Перевод с Google:

Цитата:
Добро пожаловать к битам MINING

Мы предлагаем Вам новое поколение инвестиционной программы. Прибыль компании основывается на результатах высокопродуктивной добычи основных видов криптовалюта: Bitcoin, Litecoin, Dogecoin и т.д. Основанная в 2016 году BITS ГОРНО разработала свою собственную стратегию добычи и принципов прибыльной торговли на биржах криптовалюта.

Профессиональная команда и ее собственная техническая база позволяют нам работать круглосуточно и обеспечить стабильный доход для клиентов компании. Начисления производятся каждый час, 7 дней в неделю с возможностью вернуть депозит в любое время. Фиксированная ставка дохода в размере 2,90% до 4,10% и благоприятных условий для партнеров компании являются отличительной чертой BITS горных работ. Сегодня мы приглашаем всех к сотрудничеству с минимальным депозитом всего $ 10!
Инвестиционные планы:

Цитата:
2,90% Ежедневно в течение 30 дней
План нахождения Сумма ($) Ежедневная Прибыль (%)
План 1 $ 10.00 - $ 1000,00 2,90


3,40% Ежедневно в течение 30 дней
План нахождения Сумма ($) Ежедневная Прибыль (%)
План 1 $ 1001,00 - $ 5000,00 3,40


4.10% Ежедневно в течение 30 дней
План нахождения Сумма ($) Ежедневная Прибыль (%)
План 1 $ 5001,00 и более 4,10
Whois Info:

Цитата:
Dates Created on 2017-01-17 - Expires on 2018-01-16 - Updated on 2017-01-17

IP Address 149.56.250.49 is hosted on a dedicated server

IP Location Canada - Quebec - Montreal - Dedicated Serve
ASN Canada AS16276 OVH , FR (registered Feb 15, 2001)

Посмотреть и Зарегистрироваться

Мой вклад:

Цитата:
Perfect Money® payment complete
Batch # 161615529
Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)
Paid to account: U13554223 (martinnkokk)
Amount: 120.00 USD
Memo: Deposit to BITS MINING User naale
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

www.invest-tracing.com
Предлагаю 120% RC вернуться к жизни давно
Naale на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 07:15
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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