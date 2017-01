BitsMining - bitsmining.biz Я не админ!







Новый проект: BitsMining



Планы nvestment 2,9% - 4,10% в день в течение 30 дней (Principal Назад)



Минимальный вклад $10



Рефские до 5%



Вывод типа Мгновенно



SSL зашита от Comodo CA Limited



Лицензионный скрипт GoldCoders



DDoS зашита от OVH



Перевод с Google:



Цитата: Добро пожаловать к битам MINING



Мы предлагаем Вам новое поколение инвестиционной программы. Прибыль компании основывается на результатах высокопродуктивной добычи основных видов криптовалюта: Bitcoin, Litecoin, Dogecoin и т.д. Основанная в 2016 году BITS ГОРНО разработала свою собственную стратегию добычи и принципов прибыльной торговли на биржах криптовалюта.



Профессиональная команда и ее собственная техническая база позволяют нам работать круглосуточно и обеспечить стабильный доход для клиентов компании. Начисления производятся каждый час, 7 дней в неделю с возможностью вернуть депозит в любое время. Фиксированная ставка дохода в размере 2,90% до 4,10% и благоприятных условий для партнеров компании являются отличительной чертой BITS горных работ. Сегодня мы приглашаем всех к сотрудничеству с минимальным депозитом всего $ 10! Инвестиционные планы:



Цитата: 2,90% Ежедневно в течение 30 дней

План нахождения Сумма ($) Ежедневная Прибыль (%)

План 1 $ 10.00 - $ 1000,00 2,90





3,40% Ежедневно в течение 30 дней

План нахождения Сумма ($) Ежедневная Прибыль (%)

План 1 $ 1001,00 - $ 5000,00 3,40





4.10% Ежедневно в течение 30 дней

План нахождения Сумма ($) Ежедневная Прибыль (%)

План 1 $ 5001,00 и более 4,10 Whois Info:



Цитата: Dates Created on 2017-01-17 - Expires on 2018-01-16 - Updated on 2017-01-17



IP Address 149.56.250.49 is hosted on a dedicated server



IP Location Canada - Quebec - Montreal - Dedicated Serve

ASN Canada AS16276 OVH , FR (registered Feb 15, 2001)

Посмотреть и Зарегистрироваться



Мой вклад:



Цитата: Perfect Money® payment complete

Batch # 161615529

Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)

Paid to account: U13554223 (martinnkokk)

Amount: 120.00 USD

Memo: Deposit to BITS MINING User naale

