BitsMining - bitsmining.biz

Планы nvestment 2,9% - 4,10% в день в течение 30 дней (Principal Назад)
Минимальный вклад $10
Рефские до 5%
Вывод типа Мгновенно
SSL зашита от Comodo CA Limited
Лицензионный скрипт GoldCoders
DDoS зашита от OVH
Перевод с Google:
Цитата:
Добро пожаловать к битам MINING
Мы предлагаем Вам новое поколение инвестиционной программы. Прибыль компании основывается на результатах высокопродуктивной добычи основных видов криптовалюта: Bitcoin, Litecoin, Dogecoin и т.д. Основанная в 2016 году BITS ГОРНО разработала свою собственную стратегию добычи и принципов прибыльной торговли на биржах криптовалюта.
Профессиональная команда и ее собственная техническая база позволяют нам работать круглосуточно и обеспечить стабильный доход для клиентов компании. Начисления производятся каждый час, 7 дней в неделю с возможностью вернуть депозит в любое время. Фиксированная ставка дохода в размере 2,90% до 4,10% и благоприятных условий для партнеров компании являются отличительной чертой BITS горных работ. Сегодня мы приглашаем всех к сотрудничеству с минимальным депозитом всего $ 10!
Инвестиционные планы:
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2,90% Ежедневно в течение 30 дней
План нахождения Сумма ($) Ежедневная Прибыль (%)
План 1 $ 10.00 - $ 1000,00 2,90
3,40% Ежедневно в течение 30 дней
План нахождения Сумма ($) Ежедневная Прибыль (%)
План 1 $ 1001,00 - $ 5000,00 3,40
4.10% Ежедневно в течение 30 дней
План нахождения Сумма ($) Ежедневная Прибыль (%)
План 1 $ 5001,00 и более 4,10
Whois Info:
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Dates Created on 2017-01-17 - Expires on 2018-01-16 - Updated on 2017-01-17
IP Address 149.56.250.49 is hosted on a dedicated server
IP Location Canada - Quebec - Montreal - Dedicated Serve
ASN Canada AS16276 OVH , FR (registered Feb 15, 2001)