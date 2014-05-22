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Сатана требует выкуп в Биткоинах

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Старый Сегодня, 02:56
#1
Любитель
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Одесская область
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 11.10.2016
Сообщений: 1,514
Благодарностей: 202
КП: 0.060
Сатана требует выкуп в Биткоинах

Независимый эксперт @Xylitol обнаружил в сети новый вредоносный онлайн-сервис, прозванный «Сатана» - Satan. Этот сервис заражает устройства пользователей новым вредоносным вирусом, который вымогает денежный выкуп в Биткоинах. Важно то, что к этому сервису могут подключиться все начинающие хакеры. Для этого им достаточно иметь в своем распоряжении Биткоин-кошелек.
Схема проста
Сервис самостоятельно видоизменяет расширение любых файлов. К названию файла добавляется .stn. После зашифровки файла на рабочем столе пользователя появляется новый html-файл с требованием выкупа. Этот файл выглядит так: HELP_DECRYPT_FILES.html. 30 процентов выкупа идет на счет разработчиков вируса, а остальные 70 – хакеру.
Важно то, что алгоритмы постоянно меняются. Это позволяет обходить блокировку антивирусников. Кроме этого, разработчики продолжают совершенствовать свое детище.
Не качайте подозрительные файлы!
Материал написан по данным автора и forkloig
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Обзор перспективного партизана - Criaton
jurgan вне форума  
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