leenguyen01 Топ Мастер

Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 21.01.2014 Сообщений: 6,618 Благодарностей: 1,553 КП: 0.000

Millten - Millten.net Я не Админ/Владелец проекта!!!



Новый фаст проект,старт- Jan 24, 2017



https://millten.net







инвестиционный план

Цитата: Plan 1: 1.09 houly for 96h, min 10 max 50000



Plan 2: 1.12 houly for 96h, min 25 max 50000 (need active plan1)



Plan 3: 1.15 houly for 96h, min 50 max 50000 (need active plan 2)



Plan 4: 1.17 houly for 96h, min 100 max 50000 (need active plan 3)



Plan 5: 1.20 houly for 96h, min 300 max 50000 (need active plan 4)



Plan 6: 1.30 houly for 96h, min 500 max 50000 (need active plan 5)



Plan 7: 1.40 houly for 96h, min 1000 max 50000 (need actvie plan 6)



Plan 8: 1.50 houly for 96h, min 5000 max 50000 (need active plan 7)

Цитата: Check GoldCoders' HYIP Manager License

millten.net - Licensed защищенный ddos-guard.net



Принимает:PerfectMoney, ADVcash , Bitcoin, Payeer



немедленный вывод



Минималка:$10



Реф. программа:8% - 3% - 3% - 2% - 2% - 1%



SSL сертификат от- SSL Comodo



Просмотреть и зарегистрироваться



Мой вклад

Цитата: The amount of 50 USD has been withdrawn from your Perfect Money account. Accounts: U4888473->U13679876. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to millten.net User PBHYIPSINFO.. Date: 22:42 25.01.17. Batch: 161606048.

ddos-guard.netPerfectMoney, ADVcash , Bitcoin, Payeer$108% - 3% - 3% - 2% - 2% - 1%- SSL Comodo

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы



Посетите мой сайт - http://pbhyips.info/ __________________