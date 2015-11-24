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Vodafone повышает тарифы вслед за Киевстаром

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Старый Сегодня, 22:42
#1
Любитель
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Возраст: 64
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 12.01.2016
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Vodafone повышает тарифы вслед за Киевстаром
Стоимость линейки тарифов на пользования интернетом 3G CDMA вырастет в среднем на 15 гривен за месяц.

Мобильный оператор Vodafone Украина c 1 февраля этого года повышает стоимость линейки тарифов на пользования интернетом 3G CDMA в среднем на 15 грн за месяц.

Соответствующее сообщение опубликовано в газете Урядовый курьер.

Так, цена самого дешевого тарифа - 3G Коннект 25 – возрастет с 25 до 35 грн. Количество включенных в пакет месячных МБ увеличится с 500 МБ до 750 МБ. Цена за каждый последующий МБ не изменится и составит 15 коп.

В пресс-службе оператора Интерфакс-Украине уточнили, что повышение цены связано с увеличением себестоимости данной услуги.

Отметим, с 1 февраля повышает цены и Киевстар. Так, оператор прекращает действие контрактных тарифных планов "Все по 40", "Все за 70", "Все за 120", "Все за 95" и "Все за 150" и автоматически переводит их абонентов на тарифные планы "Все по 65", "Все за 90", "Все за 125", "Все за 110" и "Все за 175".

Примечательно, что летом антимонопольный комитет рекомендовал Киевстару установить тарифы на экономически обоснованном уровне.

Источник: http://korrespondent.net/business/co...-za-kyevstarom
NikofAlex на форуме  
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