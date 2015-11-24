Vodafone повышает тарифы вслед за Киевстаром

Стоимость линейки тарифов на пользования интернетом 3G CDMA вырастет в среднем на 15 гривен за месяц.
Мобильный оператор Vodafone Украина c 1 февраля этого года повышает стоимость линейки тарифов на пользования интернетом 3G CDMA в среднем на 15 грн за месяц.
Соответствующее сообщение опубликовано в газете Урядовый курьер.
Так, цена самого дешевого тарифа - 3G Коннект 25 – возрастет с 25 до 35 грн. Количество включенных в пакет месячных МБ увеличится с 500 МБ до 750 МБ. Цена за каждый последующий МБ не изменится и составит 15 коп.
В пресс-службе оператора Интерфакс-Украине уточнили, что повышение цены связано с увеличением себестоимости данной услуги.
Отметим, с 1 февраля повышает цены и Киевстар. Так, оператор прекращает действие контрактных тарифных планов "Все по 40", "Все за 70", "Все за 120", "Все за 95" и "Все за 150" и автоматически переводит их абонентов на тарифные планы "Все по 65", "Все за 90", "Все за 125", "Все за 110" и "Все за 175".
Примечательно, что летом антимонопольный комитет рекомендовал Киевстару установить тарифы на экономически обоснованном уровне.
Источник: http://korrespondent.net/business/co...-za-kyevstarom