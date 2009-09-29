Похоже у YouTube появился серьезный конкурент

Социальная сеть Facebook уже начала активно тестировать инструменты, подобные тем которые есть у видеохостинга YouTube.
Речь идет о том, что Facebook решил не упускать возможности заработка на видеороликах и внедрил возможности аналогичные видиохостингу YouTube: показ рекламы в начале, в середине и в конце видеороликов загруженных на хостинг социальной сети Facebook. Видеореклама будет также показываться и в Instant Articles — это так называемые “мгновенные статьи”, которые специально сделанны для моб. версии Facebook.
Еще ранее (в 2016 году) было замечено, что Facebook вставляла рекламу во время показа прямых включений и трансляций. Для оценки дохода с рекламы, также как и в YouTube, основным показателем является продолжительность просмотра, а не их количество.
Также на Facebook появилась такая функция, как создание автоматических субтитров в видеороликах. Пользователи YouTube уже давно имели возможность оценить такой функционал. На сегодняшний день субтитры доступны лишь на английском языке, и то их качество пока еще оставляет желать лучшего, т.к. часто можно встретить ошибки, а даже довольно казусные и смешные. Поэтому предусмотрено ручное редактирование субтитров, администраторы страниц могут их исправлять или вовсе удалять.
По аналитическим данным пользователи соцсети Facebook более 100 млн. часов в день просматривают видео, что весьма привлекательно для рекламодателей.
Но стоит отметить главное отличие видеосервиса Facebook от YouTube: на YouTube может зарабатывать каждый владелец канала, если он это пожелает, ему просто достаточно включить функцию монетизации, а на Facebook пока что зарабатывать могут только компании, но возможно в будущем ситуация изменится и эта возможность станет доступна рядовым пользователям.
По материалам air.io
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