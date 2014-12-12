Прибыль российских банков в 2016 году выросла почти в 5 раз

25 ЯНВАРЯ, СРЕДА
Прибыль российских банков в 2016 году достигла 930 млрд руб. Это в 4,8 раза больше, чем в 2015 году. Тогда прибыль составляла 192 млрд руб. «Финансовым результатом 2016 года стало пятикратное увеличение прибыли кредитных организаций по сравнению с предыдущим годом: соответственно 930 миллиардов рублей и 192 млрд руб» ,— говорится в сообщении регулятора.
За декабрь 2016 года кредитные организации получили прибыль в размере 141 млрд руб. против убытка в 72 млрд руб. годом ранее. Также сообщается, что остаток по счетам резервов на возможные потери увеличился с начала года на 3,5%, или на 188 млрд руб. (за 2015 год — на 33,4%, или на 1,352 трлн руб.) За декабрь остаток по счетам сократился на 4,7%, или на 276 млрд руб. (за декабрь 2015 года — прирост на 4,5%, или на 232 млрд руб).
В 2016 году ЦБ решил полностью реформировать механизм оздоровления банков. Прежний, с ключевой ролью Агентства по страхованию вкладов, регулятор признал неэффективным. Последовав принципу «хочешь сделать хорошо — делай сам», Банк России решил самостоятельно заняться оздоровлением банков.
Источник: http://www.kommersant.ru/doc/3201276