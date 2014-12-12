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Прибыль российских банков в 2016 году выросла почти в 5 раз

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Старый Сегодня, 20:55
#1
Любитель
 
Имя: Александр
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Возраст: 64
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 12.01.2016
Сообщений: 113
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Прибыль российских банков в 2016 году выросла почти в 5 раз
25 ЯНВАРЯ, СРЕДА

Прибыль российских банков в 2016 году достигла 930 млрд руб. Это в 4,8 раза больше, чем в 2015 году. Тогда прибыль составляла 192 млрд руб. «Финансовым результатом 2016 года стало пятикратное увеличение прибыли кредитных организаций по сравнению с предыдущим годом: соответственно 930 миллиардов рублей и 192 млрд руб» ,— говорится в сообщении регулятора.

За декабрь 2016 года кредитные организации получили прибыль в размере 141 млрд руб. против убытка в 72 млрд руб. годом ранее. Также сообщается, что остаток по счетам резервов на возможные потери увеличился с начала года на 3,5%, или на 188 млрд руб. (за 2015 год — на 33,4%, или на 1,352 трлн руб.) За декабрь остаток по счетам сократился на 4,7%, или на 276 млрд руб. (за декабрь 2015 года — прирост на 4,5%, или на 232 млрд руб).

В 2016 году ЦБ решил полностью реформировать механизм оздоровления банков. Прежний, с ключевой ролью Агентства по страхованию вкладов, регулятор признал неэффективным. Последовав принципу «хочешь сделать хорошо — делай сам», Банк России решил самостоятельно заняться оздоровлением банков.

Источник: http://www.kommersant.ru/doc/3201276
NikofAlex вне форума  
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