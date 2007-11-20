Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Advanced-Invest - Advanced-Invest.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 16:43
#1
Топ Мастер
 
Имя: Ваган
Пол: Мужской
Возраст: 41
Адрес: ARM
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 20.11.2007
Сообщений: 22,921
Благодарностей: 5,392
КП: 0.283

награды Ветеран MMGP.RU 
Advanced-Invest - Advanced-Invest.com
Я не Админ/Владелец проекта!!!

Новый фаст проект,старт- 2017.01.21



Легенда(Перевод от Google)

Цитата:
Мы хотели бы предложить Вам лучшие условия доверительного управления. Современная компания Advanced Invest Limited входит в список самых безопасных британских компаний из-за надежных сроков и выгодного предложения для инвесторов, широкое использование политики разнообразия и стабильных торговых операций и, конечно, значительный объем оборотных средств, которые постоянно в доверительное управление. С лета 2012 года, мы тратим много времени, чтобы разработать собственную стратегию, чтобы заработать деньги на рынке Форекс и участвует в частном обмене валюты, эти направления делают наши инвестиционные услуги не только лучше, но и доступны для всех желающих, это открывает новые возможности для наши клиенты по всему миру. Тысячи людей уже присоединились и удовлетворены с постоянной прибылью. Компания Advanced Invest привлекает настоящих специалистов из набора профессиональных сфер. Для того, чтобы добиться реальных плодотворных результатов мы объединили опыт рыночных трейдеров и знаний финансовых аналитиков, мы наняли успешные интернет-дельцов, программистам разрабатывать специальное программное обеспечение для автоматизированной торговли и, наконец, финансовых менеджеров. Мы, конечно, верим в Advanced Invest Limited, это довольно зрелая компания, которая готова к долгосрочному сотрудничеству. В настоящее время мы установленный корпоративной и профессиональной культуры, а также высокие профессиональные стандарты. Финансовые эксперты Advanced Invest находятся в постоянном поиске свежих инвестиционных идей и работают, чтобы предложить нашим частным и корпоративным клиентам наиболее интересные продукты и решения. Мы будем рады предоставить Вам лучший инвестиционный сервис!
Инвестиционные планы:

Цитата:
129% After 1 Day
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Level 1 $10.00 - $25000.00 102.47
Level 2 $25001.00 - $250000.00 129.00

345% After 5 Days
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Level 1 $10.00 - $25000.00 113.38
Level 2 $25001.00 - $250000.00 345.00

510% After 10 Days
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Level 1 $500.00 - $25000.00 129.50
Level 2 $25001.00 - $250000.00 510.00

2945% After 29 Days
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Level 1 $1000.00 - $25000.00 272.00
Level 2 $25001.00 - $250000.00 2945.00

VIP1: 395% After 5 Days
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
VIP 1 $15000.00 - $65000.00 395.00

VIP2: 770% After 8 Days
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
VIP 2 $10000.00 - $60000.00 770.00

VIP3: 1200% After 12 Days
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
VIP 3 $7500.00 - $55000.00 1200.00

VIP4: 1950% After 16 Days
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
VIP 4 $6500.00 - $50000.00 1950.00

VIP5: 2700% After 20 Days
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
VIP 5 $5500.00 - $45000.00 2700.00

VIP6: 3644% After 25 Days
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
VIP 6 $5000.00 - $25000.00 3644.00

VIP7: 4950% After 50 Days
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
VIP 7 $2500.00 - $15000.00 4950.00
Особенности проекта:

Лицензионный GC Скрипт

Цитата:
Check GoldCoders' HYIP Manager License
advanced-invest.com - Licensed
Принимает-PM,Payeer,BitCoin,AdvCash

Минималка-10$

Выплаты- Вручную(в течении 24 часов)

Реф. программа-5%

DDOS защита от- DDOS-GUARD

SSL сертификат от- Comodo(The certificate will expire in 87 days.<advanced-invest.com resolves to 186.2.161.27>)

Верифицированный PM аккаунт-Верифицирован, 0 Trust Score point(s) U12397602 (Advanced-Invest.com)

Домен зарегистрирован на 4 Года

On Line support

Данные на Whois:

Цитата:
Registrar ENOM, INC.
Registrar Status clientTransferProhibited
Dates Created on 2017-01-21 - Expires on 2021-01-21 - Updated on 2017-01-21

IP Address 186.2.161.27 - 2 other sites hosted on this server

IP Location Ecuador - Guayas - Guayaquil - Ddos-guard Ecuador
ASN Ecuador AS262254 DANCOM LTD, BZ (registered Dec 05, 2012)
Domain Status Registered And Active Website

Name Server: NS1.DDOS-GUARD.NET
Name Server: NS2.DDOS-GUARD.NET
Name Server: NS3.DDOS-GUARD.NET
Name Server: NS4.DDOS-GUARD.NET
Name Server: NS5.DDOS-GUARD.NET

Мой вклад

Цитата:
The amount of 10 USD has been withdrawn from your Perfect Money account. Accounts: U146****->U12397602. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to Advanced-Invest.com User angel-monitor.. Date: 13:01 25.01.17. Batch: 161544555.
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Данная ТЕМА открыта для ознакомления!!!
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Последний раз редактировалось Angel-monitor; Сегодня в 16:46.
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Старый Сегодня, 16:46
#2
Мастер
 
Имя: Серега
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 30.01.2014
Сообщений: 2,548
Благодарностей: 760
КП: 0.458
Re: Advanced-Invest - Advanced-Invest.com
Где пропадал 4 дня, уже неслабо поигрались, судя по стате

$ 92250.36
TOTAL DEPOSITED
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Старый Сегодня, 16:59
#3
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Премиум
 
Аватар Sportsmen777
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.05.2013
Сообщений: 4,805
Благодарностей: 1,175
КП: 0.143
Re: Advanced-Invest - Advanced-Invest.com
Шаблонно сделан
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Старый Сегодня, 17:00
#4
Профессионал
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Возраст: 25
Адрес: Какая разница...
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.09.2015
Сообщений: 5,536
Благодарностей: 2,611
КП: 0.356
Re: Advanced-Invest - Advanced-Invest.com
Ну видок у него конечно стремный, такое впечатление будто на скорую руку слеплен, косяков полно.
Например, на странице rate_us вот это вижу:
Цитата:
Change this file with your favorite html editor.
Стата безбожно накручена, да еще и лишних 4 дня себе присвоил админ, ну никуда не годится такое...
Диз стремный какой-то, топорный, на коленке сделанный, баннеров я не нашел, ссылки есть, но сами баннеры не открываются.
Процент жлобский, зато рефка 5% - захочет ли админ тянуть такой непосильный груз?
Не удивлюсь если в кабинете не все платежки прикручены, полюбому и там косяки имеются.

Шлачок короче здесь ИМХО, я пожалуй недельку со стороны понаблюдаю, а вы как хотите...
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Conqueror-V на форуме  
Сказали спасибо:
Старый Сегодня, 17:02
#5
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.05.2011
Сообщений: 9,791
Благодарностей: 7,054
КП: 0.132

награды Нострадамус 
Re: Advanced-Invest - Advanced-Invest.com
ну кто ж еще мог его заТСить ))
__________________
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Старый Сегодня, 17:02
#6
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 14.12.2016
Сообщений: 134
Благодарностей: 19
КП: 0.000
Re: Advanced-Invest - Advanced-Invest.com
стата явно рисованная. сомневаюсь, что в такую поделку столько вложили
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smile007 на форуме  
Старый Сегодня, 17:05
#7
MAFIA.ONE
Премиум
 
Аватар Svunter
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 28.12.2015
Сообщений: 1,946
Благодарностей: 309
КП: 0.084
Re: Advanced-Invest - Advanced-Invest.com
Цитата:
Сообщение от Sportsmen777 Посмотреть сообщение
Шаблонно сделан
+ ссл бесплатный на пол года. Но с другой стороны, тут такие планы, что можно и норм отработать на таком шаблоне, но пока слабо вериться в успех
__________________
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Svunter на форуме  
Старый Сегодня, 17:05
#8
HDS
Мастер
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Возраст: 33
Адрес: Украина
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.05.2013
Сообщений: 4,646
Благодарностей: 4,458
КП: 0.005
Re: Advanced-Invest - Advanced-Invest.com
шлачине 4ре дня, а стата ого
__________________
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HDS на форуме  
Старый Сегодня, 17:05
#9
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: San Diego, CA
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 30.07.2014
Сообщений: 3,583
Благодарностей: 1,808
КП: 0.019
Re: Advanced-Invest - Advanced-Invest.com
Выплаты ручные
__________________
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RCB из проектов, где я участвую, запрашивать тут
egg2004 на форуме  
Старый Сегодня, 17:14
#10
Профессионал
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Возраст: 25
Адрес: Какая разница...
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.09.2015
Сообщений: 5,536
Благодарностей: 2,611
КП: 0.356
Re: Advanced-Invest - Advanced-Invest.com
А если еще и моников начнет пачками со старта брать то тут уж точно быстроскам обеспечен, классика жанра как говорится, проходили уже не раз.

добавлено через 4 минуты
О, да тут еще и админ из Ростова?! Ну теперь точно мимо!
__________________
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Последний раз редактировалось Conqueror-V; Сегодня в 17:19. Причина: Добавлено сообщение
Conqueror-V на форуме  
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