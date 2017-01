Angel-monitor Топ Мастер

Имя: Ваган Пол: Мужской Возраст: 41 Адрес: ARM Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 20.11.2007 Сообщений: 22,921 Благодарностей: 5,392 КП: 0.283

награды

Advanced-Invest - Advanced-Invest.com Я не Админ/Владелец проекта!!!



Новый фаст проект,старт- 2017.01.21







Легенда(Перевод от Google)



Цитата: Мы хотели бы предложить Вам лучшие условия доверительного управления. Современная компания Advanced Invest Limited входит в список самых безопасных британских компаний из-за надежных сроков и выгодного предложения для инвесторов, широкое использование политики разнообразия и стабильных торговых операций и, конечно, значительный объем оборотных средств, которые постоянно в доверительное управление. С лета 2012 года, мы тратим много времени, чтобы разработать собственную стратегию, чтобы заработать деньги на рынке Форекс и участвует в частном обмене валюты, эти направления делают наши инвестиционные услуги не только лучше, но и доступны для всех желающих, это открывает новые возможности для наши клиенты по всему миру. Тысячи людей уже присоединились и удовлетворены с постоянной прибылью. Компания Advanced Invest привлекает настоящих специалистов из набора профессиональных сфер. Для того, чтобы добиться реальных плодотворных результатов мы объединили опыт рыночных трейдеров и знаний финансовых аналитиков, мы наняли успешные интернет-дельцов, программистам разрабатывать специальное программное обеспечение для автоматизированной торговли и, наконец, финансовых менеджеров. Мы, конечно, верим в Advanced Invest Limited, это довольно зрелая компания, которая готова к долгосрочному сотрудничеству. В настоящее время мы установленный корпоративной и профессиональной культуры, а также высокие профессиональные стандарты. Финансовые эксперты Advanced Invest находятся в постоянном поиске свежих инвестиционных идей и работают, чтобы предложить нашим частным и корпоративным клиентам наиболее интересные продукты и решения. Мы будем рады предоставить Вам лучший инвестиционный сервис! Инвестиционные планы:



Цитата: 129% After 1 Day

Plan Spent Amount ($) Profit (%)

Level 1 $10.00 - $25000.00 102.47

Level 2 $25001.00 - $250000.00 129.00



345% After 5 Days

Plan Spent Amount ($) Profit (%)

Level 1 $10.00 - $25000.00 113.38

Level 2 $25001.00 - $250000.00 345.00



510% After 10 Days

Plan Spent Amount ($) Profit (%)

Level 1 $500.00 - $25000.00 129.50

Level 2 $25001.00 - $250000.00 510.00



2945% After 29 Days

Plan Spent Amount ($) Profit (%)

Level 1 $1000.00 - $25000.00 272.00

Level 2 $25001.00 - $250000.00 2945.00



VIP1: 395% After 5 Days

Plan Spent Amount ($) Profit (%)

VIP 1 $15000.00 - $65000.00 395.00



VIP2: 770% After 8 Days

Plan Spent Amount ($) Profit (%)

VIP 2 $10000.00 - $60000.00 770.00



VIP3: 1200% After 12 Days

Plan Spent Amount ($) Profit (%)

VIP 3 $7500.00 - $55000.00 1200.00



VIP4: 1950% After 16 Days

Plan Spent Amount ($) Profit (%)

VIP 4 $6500.00 - $50000.00 1950.00



VIP5: 2700% After 20 Days

Plan Spent Amount ($) Profit (%)

VIP 5 $5500.00 - $45000.00 2700.00



VIP6: 3644% After 25 Days

Plan Spent Amount ($) Profit (%)

VIP 6 $5000.00 - $25000.00 3644.00



VIP7: 4950% After 50 Days

Plan Spent Amount ($) Profit (%)

VIP 7 $2500.00 - $15000.00 4950.00 Особенности проекта:



Лицензионный GC Скрипт



Цитата: Check GoldCoders' HYIP Manager License

advanced-invest.com - Licensed Принимает-PM,Payeer,BitCoin,AdvCash



Минималка-10$



Выплаты- Вручную(в течении 24 часов)



Реф. программа-5%



DDOS защита от- DDOS-GUARD



SSL сертификат от- Comodo(The certificate will expire in 87 days.< advanced-invest.com resolves to 186.2.161.27 >)



Верифицированный PM аккаунт-Верифицирован, 0 Trust Score point(s) U12397602 (Advanced-Invest.com)



Домен зарегистрирован на 4 Года



On Line support



Данные на Whois:



Цитата: Registrar ENOM, INC.

Registrar Status clientTransferProhibited

Dates Created on 2017-01-21 - Expires on 2021-01-21 - Updated on 2017-01-21



IP Address 186.2.161.27 - 2 other sites hosted on this server



IP Location Ecuador - Guayas - Guayaquil - Ddos-guard Ecuador

ASN Ecuador AS262254 DANCOM LTD, BZ (registered Dec 05, 2012)

Domain Status Registered And Active Website



Name Server: NS1.DDOS-GUARD.NET

Name Server: NS2.DDOS-GUARD.NET

Name Server: NS3.DDOS-GUARD.NET

Name Server: NS4.DDOS-GUARD.NET

Name Server: NS5.DDOS-GUARD.NET

Мой вклад



Цитата: The amount of 10 USD has been withdrawn from your Perfect Money account. Accounts: U146****->U12397602. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to Advanced-Invest.com User angel-monitor.. Date: 13:01 25.01.17. Batch: 161544555. Просмотреть и зарегистрироваться





Данная ТЕМА открыта для ознакомления!!!

Новыйпроект,старт--PM,Payeer,BitCoin,AdvCash-10$- Вручную(в течении 24 часов)-5%- DDOS-GUARD- Comodo(The certificate will expire in 87 days.<>)-Верифицирован, 0 Trust Score point(s)

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

//Место под рекламу(писать в личку)- __________________ Angel-monitor.com - Возврат рефских до 3333% // Наш Блог)



Последний раз редактировалось Angel-monitor; Сегодня в 16:46 .