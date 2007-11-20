Advanced-Invest - Advanced-Invest.com

Мы хотели бы предложить Вам лучшие условия доверительного управления. Современная компания Advanced Invest Limited входит в список самых безопасных британских компаний из-за надежных сроков и выгодного предложения для инвесторов, широкое использование политики разнообразия и стабильных торговых операций и, конечно, значительный объем оборотных средств, которые постоянно в доверительное управление. С лета 2012 года, мы тратим много времени, чтобы разработать собственную стратегию, чтобы заработать деньги на рынке Форекс и участвует в частном обмене валюты, эти направления делают наши инвестиционные услуги не только лучше, но и доступны для всех желающих, это открывает новые возможности для наши клиенты по всему миру. Тысячи людей уже присоединились и удовлетворены с постоянной прибылью. Компания Advanced Invest привлекает настоящих специалистов из набора профессиональных сфер. Для того, чтобы добиться реальных плодотворных результатов мы объединили опыт рыночных трейдеров и знаний финансовых аналитиков, мы наняли успешные интернет-дельцов, программистам разрабатывать специальное программное обеспечение для автоматизированной торговли и, наконец, финансовых менеджеров. Мы, конечно, верим в Advanced Invest Limited, это довольно зрелая компания, которая готова к долгосрочному сотрудничеству. В настоящее время мы установленный корпоративной и профессиональной культуры, а также высокие профессиональные стандарты. Финансовые эксперты Advanced Invest находятся в постоянном поиске свежих инвестиционных идей и работают, чтобы предложить нашим частным и корпоративным клиентам наиболее интересные продукты и решения. Мы будем рады предоставить Вам лучший инвестиционный сервис!
Инвестиционные планы:
Цитата:
129% After 1 Day
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Level 1 $10.00 - $25000.00 102.47
Level 2 $25001.00 - $250000.00 129.00
345% After 5 Days
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Level 1 $10.00 - $25000.00 113.38
Level 2 $25001.00 - $250000.00 345.00
510% After 10 Days
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Level 1 $500.00 - $25000.00 129.50
Level 2 $25001.00 - $250000.00 510.00
2945% After 29 Days
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Level 1 $1000.00 - $25000.00 272.00
Level 2 $25001.00 - $250000.00 2945.00
VIP1: 395% After 5 Days
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
VIP 1 $15000.00 - $65000.00 395.00
VIP2: 770% After 8 Days
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
VIP 2 $10000.00 - $60000.00 770.00
VIP3: 1200% After 12 Days
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
VIP 3 $7500.00 - $55000.00 1200.00
VIP4: 1950% After 16 Days
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
VIP 4 $6500.00 - $50000.00 1950.00
VIP5: 2700% After 20 Days
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
VIP 5 $5500.00 - $45000.00 2700.00
VIP6: 3644% After 25 Days
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
VIP 6 $5000.00 - $25000.00 3644.00
VIP7: 4950% After 50 Days
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
VIP 7 $2500.00 - $15000.00 4950.00
Registrar ENOM, INC.
Registrar Status clientTransferProhibited
Dates Created on 2017-01-21 - Expires on 2021-01-21 - Updated on 2017-01-21
IP Address 186.2.161.27 - 2 other sites hosted on this server
IP Location Ecuador - Guayas - Guayaquil - Ddos-guard Ecuador
ASN Ecuador AS262254 DANCOM LTD, BZ (registered Dec 05, 2012)
Domain Status Registered And Active Website
Name Server: NS1.DDOS-GUARD.NET
Name Server: NS2.DDOS-GUARD.NET
Name Server: NS3.DDOS-GUARD.NET
Name Server: NS4.DDOS-GUARD.NET
Name Server: NS5.DDOS-GUARD.NET
Мой вклад
Цитата:
The amount of 10 USD has been withdrawn from your Perfect Money account. Accounts: U146****->U12397602. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to Advanced-Invest.com User angel-monitor.. Date: 13:01 25.01.17. Batch: 161544555.
Ну видок у него конечно стремный, такое впечатление будто на скорую руку слеплен, косяков полно.
Например, на странице rate_us вот это вижу:
Цитата:
Change this file with your favorite html editor.
Стата безбожно накручена, да еще и лишних 4 дня себе присвоил админ, ну никуда не годится такое...
Диз стремный какой-то, топорный, на коленке сделанный, баннеров я не нашел, ссылки есть, но сами баннеры не открываются.
Процент жлобский, зато рефка 5% - захочет ли админ тянуть такой непосильный груз?
Не удивлюсь если в кабинете не все платежки прикручены, полюбому и там косяки имеются.
Шлачок короче здесь ИМХО, я пожалуй недельку со стороны понаблюдаю, а вы как хотите...