Стартап привлек $3,5 млн для контроля потребления воды

Апана собрала $ 3,5 млн для того, чтобы помочь предприятиям сэкономить деньги за счет контроля использования воды.
Вода становится дефицитным продуктом, в связи с этим был создан стартап Апана. Он базируется в Беллингхэме, штат Вашингтон. Проект собрал $ 3,5 млн инвестиций для того, чтобы сократить расходы воды у предприятий.
Использование специальных датчиков позволяет компании следить за уровнем расхода воды и неэффективностью системы. Мэтт Роуз, генеральный директор Апаны, называет воду "нефтью 21-го века" в связи с ростом проблем с доступом к чистой воде. Он рассказал, что его компания помогает тяжелой промышленности и таким предприятиям, как продуктовые магазины, гостиницы, винные заводы, пивоварни и другим "экономить воду".
"Лучше всего думать о нас, как о своего рода системе безопасности по потреблению воды", — говорит Роуз. "Мы собираем полные данные с помощью наших датчиков, а затем анализируем информацию о том, как здание потребляет воду. Если мы видим расточительные модели потребления, мы обнаруживаем проблему и передаем эту информацию непосредственно предприятию.".
Роуз говорит, что компании могут расходовать много воды из-за небольших утечек, которые практически незаметны. Но в совокупности, они забирают много водных ресурсов. Система Апана дает клиентам наиболее актуальную информацию для принятия решений.
Крупнейшим клиентом Апана является компания Costco. Роуз рассказал, что на основе их системы гигант розничной торговли сократил потребление воды в зданиях более чем на 20 процентов.
Сейчас в Апане работает 11 сотрудников, компания открыта в двух городах Вашингтона — Беллингхэме и Спокане. Роуз рассказал, что в его планы входит открытие офиса в Сиэтле. Это произойдет сразу после того, как компания закроет свои цели по продажам. В ближайшее время он ожидает рост персонала Апаны на 50 %.
Мэтт пришел из области разработки ПО в области здравоохранения и оборонной промышленности. Другой соучредитель, Фрэнк Бернс, имеет за плечами больше 20-ти лет опыта создания и поддержания очистных сооружений.
"Мы заметили, что большинство зданий потребляют много воды. Реальный уровень превышает прогнозы проектных команд", — сказал Роуз. " У нас с нашими клиентами была возможность либо строить большие очистные сооружения для самостоятельной обработки увеличенного объема воды, или помочь им управлять уровнем потребления воды, и снизить его до проектного уровня."
Перевод специально для mmgp.ru