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Украинцы получили 83% всех разрешений на работу в Польше!

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Имя: Максим
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Инвестирую в: Свой бизнес
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Украинцы получили 83% всех разрешений на работу в Польше!

Доброго времени, друзья!

С интересом сообщаю вам, что в 2016 году граждане Украины получили 83% разрешений на работу, которые выдают в Польше иностранцам.

В 2015 году этот показатель составил 77%, а в 2014 году – чуть более 60%.

За 11 месяцев 2016 года 96% заявлений, переданных в бюро по трудоустройству , касались граждан Украины. В номинальном выражении это 337 тысяч человек.

В 2015 году украинцы перевели из Польши на родину около 5 млрд злотых (более $1,2 млрд).

Ранее сообщалось, что в Польше проблема с работниками, поэтому в стране решили принять меры по привлечению на работу жителей с Востока Европы, в частности из Украины.

Также, сюда уместно было бы добавить, тот факт, что уровень занятости в еврозоне в начале 2017 года достиг максимума за последнии девять лет. Это говорит о том, что Европа становиться все более востребована и популярна среди гастарбайтеров.

Что думаете о вышеизложенном, друзья? Стоит ли украинцам так массово ездить на заработки в Польшу? Жду ваших отзывов!

Специально для mmgp.ru
Автор Котенко Максим
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