Invention Любитель

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Google запускает новые революционные разработки Компания Google начала тестировать две новые разработки, которые должны изменить программное обеспечение в смартфонах, и мобильный интернет.



Первая разработка, которая в ближайшее время будет внедрена в систему называется Android Instant Apps – эта новая функция системы Андроид, которая даст возможность пользоваться приложениями без скачивания и установки их в память смартфона. То есть приложения просто подгружаются в ленте Play Store, и их сразу же можно запустить не скачивая. В данный момент эта функция уже проходит стадию тестирования.



Для пользователей Андроид новая функция будет внедрена не заметно – она будет автомитически прошита в системе. Как утверждают представители Google – потребителям не удобно устанавливать множество приложений, которые будут использованы возможно всего несколько раз, или даже удалены сразу после установки, так как окажутся не нужными. При этом возможность установки приложения конечно останется. Кроме того, разработчики заверяют, что Android Instant Apps будет работать даже на старых версиях операционной системы, начиная от Jellybean и выше.



Конечно надо учитывать, что «тяжелые» приложения не смогут полноценно работать в такой версии, однако основные функции можно будет протестировать в любом случае. Более легкие приложения смогут работать полностью в версии Android Instant Apps. Какие именно функции будут доступны в облегченных версиях, предстоит решать самим разработчикам. К счастью Google подумал и о них – переписывать заново код программного обеспечения не придется, необходимо будет лишь частично его изменить.



Вторая инновационная функция имеет название WebAPK (полное название Progressive Web Apps). Эта разработка аналогично Android Instant Apps дает возможность запускать приложения сайтов прямо из браузера Chrome. Когда пользователь заходит на сайт с поддержкой этой функции, в меню такого сайта появляется кнопка «Установить на домашнюю страницу». После нажатия этой кнопки, иконка приложения появится на стартовой странице браузера, и ее можно будет запустить. Сейчас конечно мало сайтов поддерживают эту функцию, но они уже сейчас есть, и со временем их список будет пополняться.

Принять участие в тестировании новых приложений могут не все пользователи, такая возможность будет предоставлена лишь некоторым группам. В данный момент в числе тестовых приложений оказались Wish, Periscope, Viki, Buzzfeed и B&H. Конечно в ближайшее время число тестовых программа будет увеличиваться в зависимости от инициатив разработчиков.



Когда новые функции станут доступными всем желающим, пока не сообщается, но представители Google утверждают, что это произойдет в ближайших несколько месяцев.





Специально для mmgp.ru Первая разработка, которая в ближайшее время будет внедрена в систему называется Android Instant Apps – эта новая функция системы Андроид, которая даст возможность пользоваться приложениями без скачивания и установки их в память смартфона. То есть приложения просто подгружаются в ленте Play Store, и их сразу же можно запустить не скачивая. В данный момент эта функция уже проходит стадию тестирования.Для пользователей Андроид новая функция будет внедрена не заметно – она будет автомитически прошита в системе. Как утверждают представители Google – потребителям не удобно устанавливать множество приложений, которые будут использованы возможно всего несколько раз, или даже удалены сразу после установки, так как окажутся не нужными. При этом возможность установки приложения конечно останется. Кроме того, разработчики заверяют, что Android Instant Apps будет работать даже на старых версиях операционной системы, начиная от Jellybean и выше.Конечно надо учитывать, что «тяжелые» приложения не смогут полноценно работать в такой версии, однако основные функции можно будет протестировать в любом случае. Более легкие приложения смогут работать полностью в версии Android Instant Apps. Какие именно функции будут доступны в облегченных версиях, предстоит решать самим разработчикам. К счастью Google подумал и о них – переписывать заново код программного обеспечения не придется, необходимо будет лишь частично его изменить.Вторая инновационная функция имеет название WebAPK (полное название Progressive Web Apps). Эта разработка аналогично Android Instant Apps дает возможность запускать приложения сайтов прямо из браузера Chrome. Когда пользователь заходит на сайт с поддержкой этой функции, в меню такого сайта появляется кнопка «Установить на домашнюю страницу». После нажатия этой кнопки, иконка приложения появится на стартовой странице браузера, и ее можно будет запустить. Сейчас конечно мало сайтов поддерживают эту функцию, но они уже сейчас есть, и со временем их список будет пополняться.Принять участие в тестировании новых приложений могут не все пользователи, такая возможность будет предоставлена лишь некоторым группам. В данный момент в числе тестовых приложений оказались Wish, Periscope, Viki, Buzzfeed и B&H. Конечно в ближайшее время число тестовых программа будет увеличиваться в зависимости от инициатив разработчиков.Когда новые функции станут доступными всем желающим, пока не сообщается, но представители Google утверждают, что это произойдет в ближайших несколько месяцев.Специально для mmgp.ru

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