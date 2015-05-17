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Google запускает новые революционные разработки

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Старый Сегодня, 19:03
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Планета Земля
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.09.2016
Сообщений: 1,996
Благодарностей: 176
КП: 0.084
Google запускает новые революционные разработки
Компания Google начала тестировать две новые разработки, которые должны изменить программное обеспечение в смартфонах, и мобильный интернет.

Первая разработка, которая в ближайшее время будет внедрена в систему называется Android Instant Apps – эта новая функция системы Андроид, которая даст возможность пользоваться приложениями без скачивания и установки их в память смартфона. То есть приложения просто подгружаются в ленте Play Store, и их сразу же можно запустить не скачивая. В данный момент эта функция уже проходит стадию тестирования.

Для пользователей Андроид новая функция будет внедрена не заметно – она будет автомитически прошита в системе. Как утверждают представители Google – потребителям не удобно устанавливать множество приложений, которые будут использованы возможно всего несколько раз, или даже удалены сразу после установки, так как окажутся не нужными. При этом возможность установки приложения конечно останется. Кроме того, разработчики заверяют, что Android Instant Apps будет работать даже на старых версиях операционной системы, начиная от Jellybean и выше.

Конечно надо учитывать, что «тяжелые» приложения не смогут полноценно работать в такой версии, однако основные функции можно будет протестировать в любом случае. Более легкие приложения смогут работать полностью в версии Android Instant Apps. Какие именно функции будут доступны в облегченных версиях, предстоит решать самим разработчикам. К счастью Google подумал и о них – переписывать заново код программного обеспечения не придется, необходимо будет лишь частично его изменить.

Вторая инновационная функция имеет название WebAPK (полное название Progressive Web Apps). Эта разработка аналогично Android Instant Apps дает возможность запускать приложения сайтов прямо из браузера Chrome. Когда пользователь заходит на сайт с поддержкой этой функции, в меню такого сайта появляется кнопка «Установить на домашнюю страницу». После нажатия этой кнопки, иконка приложения появится на стартовой странице браузера, и ее можно будет запустить. Сейчас конечно мало сайтов поддерживают эту функцию, но они уже сейчас есть, и со временем их список будет пополняться.
Принять участие в тестировании новых приложений могут не все пользователи, такая возможность будет предоставлена лишь некоторым группам. В данный момент в числе тестовых приложений оказались Wish, Periscope, Viki, Buzzfeed и B&H. Конечно в ближайшее время число тестовых программа будет увеличиваться в зависимости от инициатив разработчиков.

Когда новые функции станут доступными всем желающим, пока не сообщается, но представители Google утверждают, что это произойдет в ближайших несколько месяцев.


Специально для mmgp.ru
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Invention на форуме  
Старый Сегодня, 19:07
#2
Специалист
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 22.05.2016
Сообщений: 743
Благодарностей: 127
КП: 0.188
Re: Google запускает новые революционные разработки
Наверняка на старых версиях это будет работать ну «очень плохо».
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simon4 вне форума  
Старый Сегодня, 19:17
#3
Интересующийся
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 04.08.2016
Сообщений: 93
Благодарностей: 31
КП: 0.000
Re: Google запускает новые революционные разработки
Мысль-то хорошая, только если интернет не полный безлимит, будет трафик отжирать..
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Lekst вне форума  
Старый Сегодня, 19:31
#4
Специалист
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 22.05.2016
Сообщений: 747
Благодарностей: 109
КП: 0.117
Re: Google запускает новые революционные разработки
Цитата:
Сообщение от Lekst Посмотреть сообщение
Мысль-то хорошая, только если интернет не полный безлимит, будет трафик отжирать..
Уж за что, а за трафик они будут беспокоится в последнюю очередь, интернет там не считается чем то дорогим или недоступным.
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zarga вне форума  
Старый Сегодня, 19:32
#5
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Планета Земля
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.09.2016
Сообщений: 1,996
Благодарностей: 176
КП: 0.084
Автор темы Re: Google запускает новые революционные разработки
Сообщение от Lekst
Мысль-то хорошая, только если интернет не полный безлимит, будет трафик отжирать..
Установка "временных" приложений больше трафика отожрет, а так можно с начала протестировать. Плюс и многие популярные приложения, типа вконтакте, вайбера и прочих, и так через интернет работают.

добавлено через 1 минуту
Сообщение от simon4
Наверняка на старых версиях это будет работать ну «очень плохо».
возможно, но это будет зависть больше от скорее всего это будет зависть от самого аппарата, а не от системы.
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Последний раз редактировалось Invention; Сегодня в 19:34. Причина: Добавлено сообщение
Invention на форуме  
Старый Сегодня, 19:55
#6
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 23.11.2016
Сообщений: 414
Благодарностей: 53
КП: 0.058
Re: Google запускает новые революционные разработки
Цитата:
Сообщение от Invention Посмотреть сообщение
Конечно надо учитывать, что «тяжелые» приложения не смогут полноценно работать в такой версии, однако основные функции можно будет протестировать в любом случае.
То есть "тяжелые" приложения придется все-таки устанавливать на телефон.
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Лалла на форуме  
Старый Сегодня, 19:58
#7
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Планета Земля
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.09.2016
Сообщений: 1,996
Благодарностей: 176
КП: 0.084
Автор темы Re: Google запускает новые революционные разработки
Цитата:
Сообщение от Лалла Посмотреть сообщение
То есть "тяжелые" приложения придется все-таки устанавливать на телефон.
В статье об этом говорится - тяжелые приложения будут иметь облегченную версию, с не полными функциями которые можно будет использовать без скачивания.
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Invention на форуме  
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