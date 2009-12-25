Блокчейн решит проблемы музыкальной индустрии в области авторских прав и гонораров

Британская певица Имоджен Хип выступила на конференции Slush в Хельсинки, проходившей в период с 30 ноября по 1 декабря 2016 года. Певица заявила, что текущее положение дел в области музыкальной индустрии оставляет желать лучшего. С полным основанием можно было бы назвать текущее состояние музыкального бизнеса “управляемым хаосом”, где в выигрыше остаются звукозаписывающие компании и издатели, в то время как артисты и композиторы ждут выплаты гонораров месяцами, а порой и годами.
“Таково текущее положение дел в Соединенном Королевстве. Когда дело касается денег, я, артист, нахожусь в самом конце цепочки. Я первой загружаю песню и последней получаю деньги. И зачастую это занимает до двух лет”, – говорит Хип.
Певица предлагает реформировать область при помощи блокчейна:
“На данный момент мы имеем чрезвычайно сложную систему для сбора денег и данных по всему миру,” – продолжает Хип. “Технология блокчейна сможет поставить все на свои места”. Певица убеждена, что блокчейн представляет собой идеальную основу для управления правами на музыку, сделает индустрию открытой и прозрачной.
В прошлом году Имоджен Хип начала разработку бесплатной платформы под названием Mycelia. Работающая на базе блокчейна, платформа даст возможность аудитории совершать прямые платежи артистам, минуя всевозможных посредников, и позволит последним лучше контролировать то, как их песни попадают к слушателям и другим музыкантам.
Источник: Cointelegraph