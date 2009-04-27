X5 Retail Group установила 5-летний рекорд выручки

X5 Retail Group (сети "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель"), входящая в тройку крупнейших ритейлеров, по итогам 2016 г. увеличила чистую выручку на 27,5%, или на 221,5 млрд руб., что стало самым высоким показателем роста в истории компании с 2011 г., отмечается в пресс-релизе ритейлера.
В 2016 г. выручка X5 Retail Group выросла до 1,026 млрд руб. с 804,132 млн руб. по итогам 2015 г.
Роста чистой розничной выручки X5 Retail Group удалось достичь благодаря росту сопоставимых (LFL) продаж на 7,7%, а также росту торговой площади на 29,1% (вклад в рост выручки +19,8%).
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X5 Retail Group остается на втором месте после "Магнита" в топ-3 крупнейших продуктовых ритейлеров по выручке.
Выручка продуктового ритейлера "Магнит" за 2016 г. увеличилась на 12,8% по сравнению с показателем за 2015 г. и составила 1,069 трлн руб. Это самый слабый показатель за всю историю публичности "Магнита".
За 2016 г. выручка группы "Дикси" выросла на 14,3% до 311,2 млрд руб. Занимавший ранее 3-е место ритейлер "Лента" пока не опубликовал данные за 2016 г.
В 2013 г. компания "Магнит" стала лидером российского рынка продуктового ритейла по объему выручки и числу магазинов, опередив предыдущего "чемпиона" - X5 Retail Group (сети "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель").
Рост LFL трафика X5 Retail Group ускорился и достиг 2,5% в 2016 г. по сравнению с 2,3% годом ранее.
X5 Retail Group добавила рекордное количество – 2,167 тыс. новых магазинов в 2016 г. по сравнению с 1,537 тыс. магазинами в 2015 г. Чистый прирост торговой площади в 2016 г. составил 968,6 тыс. кв. м.
Программа расширения площадей в 2016 г. является самой значительной в истории X5, отмечает компания.
Прирост торговой площади сети "Пятерочка" составил 906,6 тыс. кв. м. - рекордный показатель, когда-либо демонстрируемый российскими розничными продуктовыми торговыми сетями за календарный год, утверждается в пресс-релизе X5.
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