Приват-24 уходит из Приватбанка.

От олигархического правления государству уже был передан ослабленный и непривлекательный банк, потому как через разные схемы была выведена большая часть активов банка. Но один вопрос, до некоторого времени, оставался открытым, служба онлайн-банкинга Приватбанка, по документам, функционирует как отдельный проект. К примеру, ею пользуются еще некоторые другие банки.
Бывшие IT специалисты Приватбанка не будут долго размышлять и заберут систему платежей в свой новый проект, поскольку никто не хочет разрабатывать новую систему с нуля, это затратно и требует большого количества специалистов. Уже объявлено о создании новой компании, занимающейся предоставлением веб-интерфейсов и самое быстрое и легкое что можно придумать - это продать бывшую систему онлайн платежей Привата другому банку.
Следующим на повестке дня стоит вопрос iGov, ведь у него такая же ситуация, как и у Приват-24.
Специально для mmgp.ru
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