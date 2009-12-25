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Нобелевский лауреат Джозеф Стиглиц считает, что США должны отказаться от фиата в поль

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Нобелевский лауреат Джозеф Стиглиц считает, что США должны отказаться от фиата в поль

На ежегодной встрече Всемирного экономического форума в Давосе, Швейцария, Джозеф Стиглиц, лауреат Нобелевской премии в области экономики, заявил, что США должна постепенно отказаться от фиатной валюты и перейти к цифровой.

Выступая на сессии, посвященной борьбе с коррупцией, Стиглиц сказал, что постепенный отказ от фиатных денег и внедрение цифровой валюты имеет в долгосрочной перспективе “преимущества, которые перевешивают недостатки”.

Стиглиц утверждает:

“Переход к цифровой валюте можно поместить в контекст одного из крупных вопросов, обсуждаемых здесь, в Давосе, в этом году – речь идет об обратной реакции на глобализацию, темной стороне глобализации. Отсутствие прозрачности на мировых финансовых рынках означает, что существует глобальная база как для коррупции, так и для уклонения от уплаты налогов”.

Стиглиц добавляет, что одной из стран, которые на сегодняшний день не внесли посильного вклада в борьбу с коррупцией, являются Соединенные Штаты, и считает, что одним из возможных путей решения является поэтапный отказ от необеспеченных денег и введение цифровых валют.

Он добавляет:

“Я считаю, что такая страна как Соединенные Штаты может и должна перейти на электронную валюту и избавиться от фиата. Есть важные вопросы конфиденциальности и кибербезопасности, но, несмотря на эти сложные переходные вопросы, в долгосрочной перспективе это шаг в правильном направлении”.

Источник: Cryptocoinsnews
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Метки
деньги, сша, форум, цифровая валюта
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