Нобелевский лауреат Джозеф Стиглиц считает, что США должны отказаться от фиата в поль

На ежегодной встрече Всемирного экономического форума в Давосе, Швейцария, Джозеф Стиглиц, лауреат Нобелевской премии в области экономики, заявил, что США должна постепенно отказаться от фиатной валюты и перейти к цифровой.
Выступая на сессии, посвященной борьбе с коррупцией, Стиглиц сказал, что постепенный отказ от фиатных денег и внедрение цифровой валюты имеет в долгосрочной перспективе “преимущества, которые перевешивают недостатки”.
Стиглиц утверждает:
“Переход к цифровой валюте можно поместить в контекст одного из крупных вопросов, обсуждаемых здесь, в Давосе, в этом году – речь идет об обратной реакции на глобализацию, темной стороне глобализации. Отсутствие прозрачности на мировых финансовых рынках означает, что существует глобальная база как для коррупции, так и для уклонения от уплаты налогов”.
Стиглиц добавляет, что одной из стран, которые на сегодняшний день не внесли посильного вклада в борьбу с коррупцией, являются Соединенные Штаты, и считает, что одним из возможных путей решения является поэтапный отказ от необеспеченных денег и введение цифровых валют.
Он добавляет:
“Я считаю, что такая страна как Соединенные Штаты может и должна перейти на электронную валюту и избавиться от фиата. Есть важные вопросы конфиденциальности и кибербезопасности, но, несмотря на эти сложные переходные вопросы, в долгосрочной перспективе это шаг в правильном направлении”.
Источник: Cryptocoinsnews