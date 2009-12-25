Genesis Mining собрала факты о биткойне для победы в споре

По подсчетам сайта 99 Bitcoins, пресса похоронила биткойн уже 119 раз. Эта цифра, вполне вероятно, является основной причиной того, что многие люди по-прежнему считают, что эксперимент, под названием “биткойн”, провалился и источником заблуждений, касательно нынешнего положения биткойна и его перспектив.
Компания Genesis Mining решила взяться за просветительскую работу и собрала 5 непредвзятых фактов о биткойне, которые демонстрируют, что биткойн жив и здравствует и помогут выиграть спор с сомневающимися неофитами.
Факт 1: биткойн-стартапы уже собрали более 1,3 миллиардов долларов венчурного финансирования.
Факт 2: 21 января 2012 один биткойн стоил 17, 34$. Сегодня его стоимость, на момент публикации, равна 921$. Это прирост в 5067%!
Факт 3: Рыночная капитализация биткойн-рынка превышает 14 млрд долларов.
Факт 4: Недавний рост стоимости биткойна спровоцировал рост других альткойнов, демонстрируя рост интереса к криптовалютам.
Факт 5: Только за прошедший 2016 год, стоимость биткойна выросла на 54%.
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