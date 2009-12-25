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Genesis Mining собрала факты о биткойне для победы в споре

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Старый Сегодня, 05:27
#1
Топ Мастер
 
Имя: Владимир
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Адрес: Kazakhstan
Инвестирую в: Фондовый рынок
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Genesis Mining собрала факты о биткойне для победы в споре

По подсчетам сайта 99 Bitcoins, пресса похоронила биткойн уже 119 раз. Эта цифра, вполне вероятно, является основной причиной того, что многие люди по-прежнему считают, что эксперимент, под названием “биткойн”, провалился и источником заблуждений, касательно нынешнего положения биткойна и его перспектив.

Компания Genesis Mining решила взяться за просветительскую работу и собрала 5 непредвзятых фактов о биткойне, которые демонстрируют, что биткойн жив и здравствует и помогут выиграть спор с сомневающимися неофитами.

Факт 1: биткойн-стартапы уже собрали более 1,3 миллиардов долларов венчурного финансирования.

Факт 2: 21 января 2012 один биткойн стоил 17, 34$. Сегодня его стоимость, на момент публикации, равна 921$. Это прирост в 5067%!

Факт 3: Рыночная капитализация биткойн-рынка превышает 14 млрд долларов.

Факт 4: Недавний рост стоимости биткойна спровоцировал рост других альткойнов, демонстрируя рост интереса к криптовалютам.

Факт 5: Только за прошедший 2016 год, стоимость биткойна выросла на 54%.

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pilot10 на форуме  
Старый Сегодня, 05:41
#2
Профессионал
 
Пол: Женский
Регистрация: 16.05.2015
Сообщений: 1,227
Благодарностей: 1,500
КП: 0.392
Re: Genesis Mining собрала факты о биткойне для победы в споре
Цитата:
Сообщение от pilot10 Посмотреть сообщение
По подсчетам сайта 99 Bitcoins, пресса похоронила биткойн уже 119 раз.
Ой мне это напоминает регулярные объявления о наступающем конце света. В прошлом году только вроде бы ничего не прогнозировали. Сирия, похоже, всех ясновидящих отвлекла, и избрание нового президента США, конечно, тоже. В этом году непременно что-то придумают. Ну и биткоин непременно кто-нибудь похоронит в 120-ый, юбилейный раз.
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Метки
биткоин, новости
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