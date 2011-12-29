Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Ищу Инвестора ( Прибыль 100% ) 50 на 50

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Старый Сегодня, 03:40
#1
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 29.06.2014
Сообщений: 2
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Ищу Инвестора ( Прибыль 100% ) 50 на 50
Ищу Инвесторов, прибыль более 100% ( 50 на 50 )
Здравствуйте, я занимаюсь аналитикой спортивных событий,специализируюсь на:

Теннис: #ATP #WTA
Хоккей: #AHL #WHL #OHL #NHL ( Российский: #КХЛ #МХЛ #ВХЛ )
Баскетбол: #NBA

Есть своя группа вк: vk.com/fun_bet_s (Не реклама) Для демонстрации работы.
Имеются (Отзывы/ черный список мошенников: - Люди с которыми работал и по каким-то причинам не отдали деньги)


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ffgg вне форума  
Старый Сегодня, 04:01
#2
Профессионал
 
Имя: מא
Пол: Мужской
Адрес: באר שבע
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 22.10.2014
Сообщений: 1,209
Благодарностей: 735
КП: 0.055

награды Волшебный горшочек 
Re: Ищу Инвестора ( Прибыль 100% ) 50 на 50
Цитата:
Сообщение от ffgg Посмотреть сообщение
прибыль более 100% ( 50 на 50 )
а убытки как делить бум?
__________________
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моя пиханина
SergioConceicao на форуме  
Старый Сегодня, 04:35
#3
Профессионал
 
Имя: מא
Пол: Мужской
Адрес: באר שבע
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 22.10.2014
Сообщений: 1,209
Благодарностей: 735
КП: 0.055

награды Волшебный горшочек 
Re: Ищу Инвестора ( Прибыль 100% ) 50 на 50
Цитата:
Сообщение от ffgg Посмотреть сообщение
Есть своя группа вк: vk.com/fun_bet_s
Сурьёзный ресурс, 15000 подписчиков. Годами, наверное, на репутацию работали?
__________________
На правах рекламы: Инвестируй в лучшие стартапы Рунета!

моя пиханина
Последний раз редактировалось SergioConceicao; Сегодня в 04:50.
SergioConceicao на форуме  
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