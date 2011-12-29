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Ищу Инвестора ( Прибыль 100% ) 50 на 50
Ищу Инвесторов, прибыль более 100% ( 50 на 50 )
Здравствуйте, я занимаюсь аналитикой спортивных событий,специализируюсь на:
Теннис: #ATP #WTA
Хоккей: #AHL #WHL #OHL #NHL ( Российский: #КХЛ #МХЛ #ВХЛ )
Баскетбол: #NBA
Есть своя группа вк: vk.com/fun_bet_s (Не реклама) Для демонстрации работы.
Имеются (Отзывы/ черный список мошенников: - Люди с которыми работал и по каким-то причинам не отдали деньги)
Ищу инвесторов для "Раскрутки счета" путем #Live ( Прибыль 50% на 50% )
Так же для продвижения группы (Реклама) прибыль от продажи 50% (#Экспрессов,#ЖБ,#Подписки)
Вложения под 100%/200%/300% срок до 7 дней.
По всем вопросам обращаться через группу вк: vk.com/id389803501 (Антон)