Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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7Finance - 7finance.org

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 02:40
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 02.12.2012
Сообщений: 2,581
Благодарностей: 229
КП: 0.002
7Finance - 7finance.org
Я не администратор и не создатель проекта

Новый проект - 7Finance.org


Цитата:
Число 7 приносит удачу тем, кто в него верит!

Старт проекта: 23.01.2017

О проекте:
Цитата:
1 - Мы идем в ногу со временем.
2 - В быстро меняющейся и активно растущей индустрии мы постоянно совершенствуем свои услуги и сервисы, чтобы соответствовать запросам клиентов.
3- Агрегация цен от множества поставщиков и доступ к глубокому пулу ликвидности.
Цитата:
«7Finance» имеет лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг. Мы заботимся о своих клиентах.
Инвестиционные планы

Цитата:
План Today ---7% через 1 день-- мин. депозит 100р.

План Seven ---77% через 7 дней-- мин. депозит 35000р.

План Premium ---177% через 10 дней-- мин. депозит 50000р.

План Luxe ---777% через 27 дней-- мин. депозит 300000р.
Тип выплат: Инстант
Рефералка: 3%-2%-1%
Платежные системы: PAYEER, PERFECTMONEY, QIWI, BITCOIN, YANDEXMONEY
Минимальный вклад: 100р.
Максимальный вклад: 5000000р.
Платежные системы: Bitcoin. PerfectMoney, Payeer, QIWI, YandexMoney

Цитата:
Для работы с проектом нужен мессенжер Telegram. Скачать его можно тут

Вклад в проект:Дата: 24.01.2017 00:58:11
Дата оплаты: 24.01.2017 00:59:15
Получатель платежа: 7finance / 7finance.org
Счет в Payeer: 36580287
Платежная система: Payeer
Сумма к оплате: 700.00 RUB
Дата: 24.01.2017 01:00:52 (UTC+3)
Дата оплаты: 24.01.2017 01:01:01 (UTC+3)
Получатель платежа: 7finance / 7finance.org
Счет в Payeer: 36580375
Платежная система: Payeer
Сумма к оплате: 700.00 RUB
__________________
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Elite-monitor вне форума  
Старый Сегодня, 03:29
#2
Мастер
 
Регистрация: 29.12.2014
Сообщений: 9,201
Благодарностей: 5,465
КП: 0.387
Re: 7Finance - 7finance.org
Еще один Бот Посмотрю завтра как игра начнется, но очень отталкивают рубли, яндекс, киви и гиви или опять мощь кишлака появилась
__________________
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Лучший проект осени и зимы
Musya Rich на форуме  
Старый Сегодня, 03:37
#3
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 06.06.2014
Сообщений: 5,995
Благодарностей: 3,188
КП: 0.435
Re: 7Finance - 7finance.org
Сколько уже можно клепать эти тележные боты, лару уже никто не переплюнет.
__________________
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Prext на форуме  
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