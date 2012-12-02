Я не администратор и не создатель проекта
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Число 7 приносит удачу тем, кто в него верит!
Старт проекта: 23.01.2017
О проекте:
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1 - Мы идем в ногу со временем.
2 - В быстро меняющейся и активно растущей индустрии мы постоянно совершенствуем свои услуги и сервисы, чтобы соответствовать запросам клиентов.
3- Агрегация цен от множества поставщиков и доступ к глубокому пулу ликвидности.
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«7Finance» имеет лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг. Мы заботимся о своих клиентах.
Инвестиционные планы
Тип выплат: Инстант
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План Today ---7% через 1 день-- мин. депозит 100р.
План Seven ---77% через 7 дней-- мин. депозит 35000р.
План Premium ---177% через 10 дней-- мин. депозит 50000р.
План Luxe ---777% через 27 дней-- мин. депозит 300000р.
Рефералка: 3%-2%-1%
Платежные системы: PAYEER, PERFECTMONEY, QIWI, BITCOIN, YANDEXMONEY
Минимальный вклад: 100р.
Максимальный вклад: 5000000р.
Платежные системы: Bitcoin. PerfectMoney, Payeer, QIWI, YandexMoney
Вклад в проект:
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Для работы с проектом нужен мессенжер Telegram. Скачать его можно тут
Дата: 24.01.2017 00:58:11
Дата оплаты: 24.01.2017 00:59:15
Получатель платежа: 7finance / 7finance.org
Счет в Payeer: 36580287
Платежная система: Payeer
Сумма к оплате: 700.00 RUB
Дата: 24.01.2017 01:00:52 (UTC+3)
Дата оплаты: 24.01.2017 01:01:01 (UTC+3)
Получатель платежа: 7finance / 7finance.org
Счет в Payeer: 36580375
Платежная система: Payeer
Сумма к оплате: 700.00 RUB