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ОАЭ объединят два крупнейших инвестиционных фонда

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ОАЭ объединят два крупнейших инвестиционных фонда

В столице ОАЭ Абу-Даби правительство завершила слияние 2-х госинвестфондов – International Petroleum Investment, которая занимается инвестициями в энергетическую сферу ОАЭ и Mubadala Development, холдинговая компания направленная на диверсификацию экономики города Абу-Даби.
По информации Bloomberg, сумма активов под управлением совместной компании будет оценивается в $135 миллиардов.
Компанией и одновременно госинвестфондом будет управлять глава Mubadala Development Мансур Зайд аль-Нахайян, он же кстати держит футбольный клуб Манчестер Сити. Инвестиционный портфель объединённых компаний будет включать различные сферы инвестиций, начиная от энергетики до прямых инвестиций в различные компании. По словам главы Mubadala количество работников в компании будет насчитывать 68 000 человек.

ОАЭ стараются максимально диверсификацировать свою экономику, которая сильно зависит от продажи нефти.


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Метки
инвестирование, новости, портфель, финансы
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