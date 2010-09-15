ОАЭ объединят два крупнейших инвестиционных фонда

В столице ОАЭ Абу-Даби правительство завершила слияние 2-х госинвестфондов – International Petroleum Investment
, которая занимается инвестициями в энергетическую сферу ОАЭ и Mubadala Development
, холдинговая компания направленная на диверсификацию экономики города Абу-Даби.
По информации Bloomberg, сумма активов под управлением совместной компании будет оценивается в $135 миллиардов.
Компанией и одновременно госинвестфондом будет управлять глава Mubadala Development Мансур Зайд аль-Нахайян, он же кстати держит футбольный клуб Манчестер Сити. Инвестиционный портфель объединённых компаний будет включать различные сферы инвестиций, начиная от энергетики до прямых инвестиций в различные компании. По словам главы Mubadala количество работников в компании будет насчитывать 68 000 человек.
ОАЭ стараются максимально диверсификацировать свою экономику, которая сильно зависит от продажи нефти.
Специально для MMGP.RU
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