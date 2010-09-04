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На Amazon, eBay и Alibaba приходится 67% международных покупок

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На Amazon, eBay и Alibaba приходится 67% международных покупок

Покупки с Amazon, eBay и Alibaba составляют 67% от всех международных покупок. Об этом свидетельствуют данные исследования Международной почтовой корпорации (IPC).

Китайские потребители более склонны к совершению покупок в интернете, по сравнению с остальными жителями мира. По данным IPC, 36% китайцев делают онлайн-покупки хотя бы один раз в неделю.

Исследование показало, что точная информация о стоимости доставки, а также бесплатный возврат товара и бесплатная доставка – ключевые факторы для потребителей, осуществляющих онлайн-покупки за рубежом.

Потребители больше готовы заплатить за отслеживаемую доставку, даже если она займет больше времени, нежели доставка без трекинговой услуги.

Китай – самый популярный рынок для потребителей во всем мире, 26% международных онлайн-покупок осуществляются в интернет-магазинах из Поднебесной. За тем следует США – 16%, Германия – 15% и Великобритания – 15%.

Наиболее популярные категории товаров среди международных покупателей – одежда и обувь (33%), электроника (21%), книги, музыка и медиа (14%), здоровье и красота (13%).

Товары, купленные в зарубежных интернет-магазинах, чаще всего имеют небольшой вес и невысокую цену. Так 45% товаров весят менее 500 грамм, а стоимость 16% покупок составляет менее 10 евро. Еще 40% товаров находятся в категории от 10 до 49 евро.

Большинство международных покупок доставлялись бесплатно. По данным IPC, 59% покупателей не платили за доставку недавно приобретенных товаров из зарубежных интернет-магазинов.

В целом, 87% покупателей остались довольны качеством доставки. Только 6% вернули свои покупки, которые они купили в зарубежных онлайн-магазинах.

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Метки
онлайн-магазины, покупка
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