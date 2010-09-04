Waylay для IoT приложений и облачных сервисов привлекла €1.2 млн инвестиций

Бельгийская компания Waylay из Гент на основе платформы для подключения IoT приложений с корпоративными IT системами и облачными сервисами привлекла €1,2 млн. инвестиций.
Инвестиционный раунд возглавили PMV и фонд Ark Angels Activator (AAAF).
Компания намерена использовать привлеченные средства для расширения своих продуктов, маркетинга и для дальнейшего своего роста.
Компания была основана в 2014 году. Waylay является молодой и динамично развивающейся компанией. Пиэт Вандаэль и Веселин Пизурика являются основателями компании. Waylay разработала решение для подключения ИТ систем и облачных приложений. Сервис Waylay позволяет компаниям автоматизировано принимать деловые решения на основе сенсорной информации в режиме реального времени и получать уведомления в области энергетики, логистики, розничной торговой сети и в проектах умных городов.
В данное время клиентами компании являются Conrad Electronic SE, CIM Environmental Group, Proximus и несколько компаний из города Гент.
Слияние между сенсорными сетями, в API-экономике, в облачных технологиях и интеллектуальных решениях есть ключом для смарт-автоматизации IoT. Вместе эти технологии могут больше дать для развития бизнеса и позволяют предприятиям создавать и развертывать IoT решения, подключать устройства, услуги, ИТ-системы и другие процессы.
Цель компании состоит в том, чтобы превратить решения IoT в бизнес-решения, подключить устройства с SW приложениями и онлайн-сервисом. Экономия времени, денег с помощью масштабируемой, управляемой, перспективной интеграции и автоматизации на платформе, которую предоставляет компания Waylay.
Перевод специально для mmgp.ru