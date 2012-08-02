Lonsdayl Интересующийся

Имя: Александр Пол: Мужской Адрес: Киев Инвестирую в: Другое Регистрация: 02.08.2012 Сообщений: 36 Благодарностей: 5 КП: 0.000

Uber заплатит $ 20 млн за обман водителей



Объявления компании, предлагающие $ 90 000 в год за работу в Uber кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой. Оказывается, подозрения имеют место быть, и теперь компания заплатит за это штраф.



В ответ на претензии, поданные на прошлой неделе Федеральной комиссией по торговле(ФКТ), Uber согласился урегулировать этот вопрос, выделив $ 20 млн компенсации для рабочих, ожидания которых по доходу не оправдались. Урегулирование вопроса предусмотрено для тех водителей, которым были даны обещания с высокой медианной доходов, но по факту — на несколько десятков тысяч долларов выше, чем в реальных условиях. Кроме того, компания зачастую не учитывает простых эксплуатационных расходов независимых подрядчиков.



ФКТ утверждает, что пока жалобы поступали на сайт Uber, водители uberX в Нью-Йорке и Сан-Франциско подняли ежегодные медианные доходы на уровень $ 90 000 и $ 74 000, хотя фактические доходы составляют $ 61 000 и $ 53 000 соответственно. Агентство защиты прав потребителей утверждает, что рекламируемый почасовой доход подрядчика компании на Craiglist и других местах были значительно завышены по сравнению со средней заработной платой для большинства водителей во многих государствах.



ФКТ говорит, что компания заявила о своей программе Vehichle Solutions, которая позволит водителям Uber арендовать транспортные средства с неограниченным пробегом "по цене от $17 в день" или использовать другое направление "(обладать) автомобилем всего за $ 20/сутки", не зависимо от кредитной истории водителя. С конца 2013 по апрель 2015 года, средняя ставка на лизинг и покупку авто выросла, и превысила эти показатели.







"Многие водители зарегистрировались на работу в компанию, но они не должны были судить о своих возможных доходах или о стоимости инвестирования в авто через обещанния Uber.", — говорит Джессика Рич, директор бюро ФКТ по защите прав потребителей. "Именно это сведение и положит миллионы долларов обратно в карманы водителей".



Забегая наперед, установленный ФТК порядок потребует от Uber сделать фактические предложения по зарплате, основанные на реальных данных доходов своих водителей, а также пересмотр условий кредитования и аренды машины.



По сравнению с миллиардами, которые Uber потратил на быстрое и глобальное расширение, сумма в $ 20 млн может показаться довольно ничтожной по мерке компании. Но, по мнению ФКТ, это позволит пользователям, водителям и инвесторам трезво смотреть на методы работы компании.



Перевод специально для mmgp.ru Как оказалось, Uber оплатит штраф в $ 20 млн за обман водителей надутой статистикой о заработной плате.Объявления компании, предлагающие $ 90 000 в год за работу в Uber кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой. Оказывается, подозрения имеют место быть, и теперь компания заплатит за это штраф.В ответ на претензии, поданные на прошлой неделе Федеральной комиссией по торговле(ФКТ), Uber согласился урегулировать этот вопрос, выделив $ 20 млн компенсации для рабочих, ожидания которых по доходу не оправдались. Урегулирование вопроса предусмотрено для тех водителей, которым были даны обещания с высокой медианной доходов, но по факту — на несколько десятков тысяч долларов выше, чем в реальных условиях. Кроме того, компания зачастую не учитывает простых эксплуатационных расходов независимых подрядчиков.ФКТ утверждает, что пока жалобы поступали на сайт Uber, водители uberX в Нью-Йорке и Сан-Франциско подняли ежегодные медианные доходы на уровень $ 90 000 и $ 74 000, хотя фактические доходы составляют $ 61 000 и $ 53 000 соответственно. Агентство защиты прав потребителей утверждает, что рекламируемый почасовой доход подрядчика компании на Craiglist и других местах были значительно завышены по сравнению со средней заработной платой для большинства водителей во многих государствах.ФКТ говорит, что компания заявила о своей программе Vehichle Solutions, которая позволит водителям Uber арендовать транспортные средства с неограниченным пробегом "по цене от $17 в день" или использовать другое направление "(обладать) автомобилем всего за $ 20/сутки", не зависимо от кредитной истории водителя. С конца 2013 по апрель 2015 года, средняя ставка на лизинг и покупку авто выросла, и превысила эти показатели."Многие водители зарегистрировались на работу в компанию, но они не должны были судить о своих возможных доходах или о стоимости инвестирования в авто через обещанния Uber.", — говорит Джессика Рич, директор бюро ФКТ по защите прав потребителей. "Именно это сведение и положит миллионы долларов обратно в карманы водителей".Забегая наперед, установленный ФТК порядок потребует от Uber сделать фактические предложения по зарплате, основанные на реальных данных доходов своих водителей, а также пересмотр условий кредитования и аренды машины.По сравнению с миллиардами, которые Uber потратил на быстрое и глобальное расширение, сумма в $ 20 млн может показаться довольно ничтожной по мерке компании. Но, по мнению ФКТ, это позволит пользователям, водителям и инвесторам трезво смотреть на методы работы компании.

Краудфандинговая платформа СтартапУМ поможет приумножить! На правах рекламы

__________________