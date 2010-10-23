Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Сколько сообщений нужно написать на MMGP, чтобы купить автомобиль?
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 399,048 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

suncoinz - suncoinz.com

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
При поддержке
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:08
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 22:23
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 21.05.2015
Сообщений: 623
Благодарностей: 35
КП: 0.000
suncoinz - suncoinz.com
I'm not Admin

https://suncoinz.com/?ref=prohyip



Цитата:
suncoinz.com Investment


Suncoinz Investment является международная инвестиционная компания, специализирующаяся на поставках лучших услуг инвестиционные и торговые стратегии для интернет-инвесторов. Мы сосредоточены на оказании помощи индивидуальных и институциональных инвесторов, чтобы определить инвестиционные возможности, избежать потенциальных рисков, повышения рентабельности инвестиций (ROI), оптимизации инвестиционных портфелей, и в конечном счете оснастить их стратегическими идеями и оперативными навыками в онлайн торговых рынках, которые включают иностранную валюту, акции , облигации, взаимные фонды, биржевой фонд (ETF), депозитные сертификаты (CD), и облигации .. в течение своей долгой истории, она достигла и занимает стабильное положение на финансовом рынке и завоевали доверие многочисленных инвесторов из по всему миру. Bitcoin инвестиций для доставки полного и профессиональных услуг, направленных на удовлетворение самым высоким требованиям наших клиентов.

Наши высокие стандарты могут быть проверены увеличением числа давних клиентов. Качество является основным мостом удовлетворить и превзойти цели. Bitcoin Инвестиционный инвестиционный подход основан на собственных стратегиях, где баланс между риском и возможностью обеспечить наилучшее сочетание рынка. Структура Bitcoin Investment построена для поддержания стабильности, с тем чтобы решать проблемы на финансовых рынках и сосредоточиться на инвестиционной превосходства. Наша команда профессионалов хорошо обученных и опыт работы в своей области знаний позволяет им обеспечить качество востребованных услуг. инновации Bitcoin инвестиции »опираются на опыт работы в отрасли, и его управление инвестициями команда работает вместе успешно на протяжении более 20 лет помогает клиентам в достижении их личных финансовых целей с индивидуальных стратегий инвестиционного планирования и имеют богатый опыт в управлении инвестиционными активами, портфели, страхование, и пенсионного планирования, обеспечивая необходимый опыт и ресурсы, чтобы быть успешным в эти трудные экономические времена.

Мы стремимся поставлять мощные и с поправкой на риск доходности инвестиций нашим инвесторам, достижения последовательную работу по качеству нашего народа и опыта. Bitcoin Investment выбирает инвестиционные возможности со строго определенными параметрами, где Bitcoin Инвестиции могут привести к позитивным изменениям путем стратегического, финансового, технологического и оперативного участия, таким образом, реконструирует основные параметры компании. Наше участие предприятий глубоко связана с добавленной стоимостью несколькими способами, тем самым экспоненциально увеличивая возврат на капитал развернут, Bitcoin Investment использует свой подход к инвестированию, чтобы максимизировать отдачу от капитала, предлагая инвесторам уникальный канал в инвестиции с высоким риск возвращения под контролем.

Bitcoin Инвестиции отношения приводом, процесс управлением компании. Наши отношения охватывают верхние промышленника семей в Индии и за рубежом. Мы являемся одним из первых (если не первым) финансовых услуг компании с репутацией кредитного плеча и эксплуатируют компании опыт, знания и полномочия. горизонтальная структура Bitcoin Investment, устраняет необходимость в вертикальной иерархии и старых ведомственных границ. Потому что наша миссия состоит в том, чтобы построить быстрые, эффективные и прибыльные компании, наша структура отражает эти ценности.
Investment Plans:


Цитата:
Investment Plan:
Plan1:0.6-0.8% DAILY FOR 30 DAYS , Return principal after the plan completion , $10 to 1000
Plan2:2.4-3% DAILY FOR 50 DAYS , No Return principal after the plan completion , $10 to 2000
Plan3:1% DAILY Forever , $500 to 5000

Accept: Perfecty Money, Payeer Bitcoin
Min Spend:10$

добавлено через 4 минуты
The amount of 4.8 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U13515353->U4507805. Memo: API Payment. Withdraw to prohyip from suncoinz.com.. Date: 07:33 23.01.17. Batch: 161249679.
__________________
На правах рекламы: Краудфандинговая платформа СтартапУМ поможет приумножить!

Реклама в аватаре и профиле запрещена! (с) Правила форума п.3
Последний раз редактировалось pro-hyipmonitor; Сегодня в 22:28. Причина: Добавлено сообщение
pro-hyipmonitor вне форума  
Старый Сегодня, 22:34
#2
www.fairmonitor.com
Премиум
 
Аватар Smirnov Nikolay
 
Имя: Anonymous
Пол: Мужской
Адрес: Лос-Анджелес, США
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 34,668
Благодарностей: 38,647
Записей в блоге: 11
КП: 0.092

награды Волшебный горшочек 
Re: suncoinz - suncoinz.com
Очень сомнительный проект, два плана одна минималка, разница в проценте существенная. Планы c выплатой в конце срока, кто тут будет в таком проекте рисковать..
__________________
Баннер 7$/неделя РЕКЛАМА Подпись 7$/месяц
• Rainbow (new CRP)-Будет жарко • Рефбэк до 300% + БонусыКЭШБЕРИ - Лидер микро кредитования Доходность до 600% годовых!Fairmonitor.com - ВАШИ РЕФБЕКИ РАБОТАЮТ НА ВАС!HYIPCLUB.CLUB - Максимальный РЕФБЭК на рынке ИНВЕСТИЦИЙ - до 5000%! • Проект-партизан BeeOn
Smirnov Nikolay на форуме  
Старый Сегодня, 22:45
#3
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 14.12.2016
Сообщений: 121
Благодарностей: 16
КП: 0.000
Re: suncoinz - suncoinz.com
Цитата:
Сообщение от Smirnov Nikolay Посмотреть сообщение
кто тут будет в таком проекте рисковать..
точно не я.
__________________
На правах рекламы: Краудфандинговая платформа СтартапУМ поможет приумножить!
smile007 на форуме  
Старый Сегодня, 22:49
#4
Профессионал
 
Имя: Kell
Пол: Мужской
Регистрация: 23.10.2010
Сообщений: 1,433
Благодарностей: 614
КП: 0.000
Re: suncoinz - suncoinz.com
Цитата:
Сообщение от pro-hyipmonitor Посмотреть сообщение
Investment Plan:
Plan1:0.6-0.8% DAILY FOR 30 DAYS , Return principal after the plan completion , $10 to 1000
Plan2:2.4-3% DAILY FOR 50 DAYS , No Return principal after the plan completion , $10 to 2000
Plan3:1% DAILY Forever , $500 to 5000
Вроде как средник получается
kelltrach на форуме  
Старый Сегодня, 22:50
#5
INS-MONEY.NET
Премиум
 
Аватар Volk111
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Адрес: http://ins-money.com
Регистрация: 14.04.2011
Сообщений: 12,258
Благодарностей: 12,847
КП: 0.323
Re: suncoinz - suncoinz.com
Цитата:
Сообщение от pro-hyipmonitor Посмотреть сообщение
Plan1:0.6-0.8% DAILY FOR 30 DAYS
средник это, переносите, но и там такому исполнению не место
__________________
На правах рекламы: Краудфандинговая платформа СтартапУМ поможет приумножить!

***Гигант хайп-индустрии, вкладываю 5 тысяч (5BTC), Всем бонус 10%***
Как заработать новичку- лучший материал в интернете!
Все проекты, в которые я вкладываю! - Рефбек в полном объеме 100%
Мой личный блог по заработку: лучшие хайпы, обучение, конкурсы и т.д. - InS-money.com
Volk111 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:08
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Газпром взял в кредит 2 млрд евро у Bank of China
От Мария Лимова в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар VeterMir
Основы ордеров и мт4 сервера
От VeterMir в разделе «Литература Forex»
Аватар clipman77
Цена биткойн консолидируется на уровне $640 (11.07.2016)
От clipman77 в разделе «Новости криптовалют»
Аватара нет
frenchiclix.com - FrenchiClix
От Андрей Демидов в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Pro-Hyip
freemoneyhyip - freemoneyhyip.com
От Pro-Hyip в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Alex356
ING предсказал доллар по 63 рубля к концу недели
От Alex356 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube