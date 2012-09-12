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Зарплаты украинских министров перевалят за отметку в 100 тысяч гривен
Должностные оклады госслужащих выросли с 1 января 2017 года в среднем на 15%. При этом минимальный размер оклада у них составляет 2 тыс. грн.
Такое решение принял Кабмин.
Экономист Александр Охрименко объяснил, что повышение на 15% коснется также министров.
Следует отметить, что ситуация с зарплатами министров в стране обстоит весьма странно. Так, по данным госсекретаря Кабмина Владимира Бондаренко, премьер-министр получает “на руки” со всеми надбавками около 35 тыс. грн, примерно такие же оклады у министров. Сотрудники Секретариата Кабмина получают 9–12 тыс. грн в месяц, руководители департаментов — 12–15 тыс.
Однако регулярной практикой являются премии. Благодаря им зарплаты министров увеличиваются в два раза и больше. Например, министр финансов Александр Данилюк в ноябре получил на руки 65 638 грн, сообщили в Минфине в ответ на запрос журналистов. Из них оклад составил 13 818 грн и 30 545 грн Данилюк получил премии.
В октябре зарплата министра составила 96,4 тыс. То есть с ростом в 15% министры могут получать свыше 100 тыс. грн зарплаты.
По материалам Вести