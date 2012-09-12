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Гройсман: Никогда денежный станок не делал страну успешной
Бизнес жалуется на давление власти. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на экономическом семинаре.
“На местах есть ряд проблем, на которые жалуется бизнес. Наша задача – не допускать никакого давления ни со стороны контролирующих структур, ни со стороны органов государственной власти”, – заявил он.
“Иногда на уровне города, района, области создают непосильные условия для развития инвестиций. Это все должны ликвидировать. Если хотите, в хорошем смысле этого слова объявить войну всем тем, кто встает против того, кто создает рабочие места, не дает возможности вырвать страну из тотальной бедности “, – сказал премьер.
Никогда денежный станок не делал страну успешной, продолжил Гройсман.
Вспоминая об инвесторах, премьер сказал: “Мы должны быть им благодарны. Не получиться по телевидению сказать: “Боже, какие вы хорошие создавшие рабочие места”. Нет. Каждый день должны помогать бизнесу быть эффективным”.
Премьер назвал приоритетом “экономический рост”.
По материалам Газета по-Украински