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Гройсман: Никогда денежный станок не делал страну успешной

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Гройсман: Никогда денежный станок не делал страну успешной
Бизнес жалуется на давление власти. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на экономическом семинаре.

“На местах есть ряд проблем, на которые жалуется бизнес. Наша задача – не допускать никакого давления ни со стороны контролирующих структур, ни со стороны органов государственной власти”, – заявил он.

“Иногда на уровне города, района, области создают непосильные условия для развития инвестиций. Это все должны ликвидировать. Если хотите, в хорошем смысле этого слова объявить войну всем тем, кто встает против того, кто создает рабочие места, не дает возможности вырвать страну из тотальной бедности “, – сказал премьер.

Никогда денежный станок не делал страну успешной, продолжил Гройсман.

Вспоминая об инвесторах, премьер сказал: “Мы должны быть им благодарны. Не получиться по телевидению сказать: “Боже, какие вы хорошие создавшие рабочие места”. Нет. Каждый день должны помогать бизнесу быть эффективным”.

Премьер назвал приоритетом “экономический рост”.

По материалам Газета по-Украински
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