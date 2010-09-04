Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Общайся на MMGP виртуально, а зарабатывай реальные деньги!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 398,981 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Лишь бы продать: Amazon запускает еще один канал торговли

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение покупок и продаж товаров в интернет-магазинах и аукционах. Обзоры товаров. Акции и распродажи в магазинах. Обмен опытом и знаниями.
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:31
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 14:55
#1
www.fairmonitor.com
Премиум
 
Аватар bizneser
 
Пол: Мужской
Адрес: Western
Регистрация: 04.09.2010
Сообщений: 10,603
Благодарностей: 2,125
КП: 0.106

награды Волшебный горшочек 
Лишь бы продать: Amazon запускает еще один канал торговли

Купить арахисовое масло или бумажные полотенца будет еще проще. Американский интернет-магазин в 2015 году выпустил серию пластиковых кнопок Amazon Dash для умного дома. Устройства крепились на различные домашние поверхности и позволяли заказывать расходные материалы — канцтовары, еду, бытовую химию — одним нажатием.


Теперь компания решила представить своим клиентам похожий сервис онлайн.

На сайте и в мобильном приложении торговой площадки появятся похожие по дизайну кнопки, которые будут напоминать покупателю о товарах, которые он, возможно забыл приобрести. Amazon будет автоматически выводить на экран покупателя те кнопки, которые потенциально могут его заинтересовать, основываясь на его предыдущих покупках и поисковых запросах. Кликнув на такую кнопку, покупатель автоматически переместит товар в свою корзину.

Премиум-клиенты Amazon даже смогут самостоятельно создавать такие виртуальные кнопки для нужных им товаров.

Истчоник.
__________________
На правах рекламы: Краудфандинговая платформа СтартапУМ поможет приумножить!

Проверяю все HYIP - на Хайп Занозе|Всем, кто пользуется Bitcoin нужен этот сервис(!)|Только у Ларисы стабильные инвест проекты|Лучшие инвест идеи на 2017 год|Инвестирую в Бизнес с Китаем! Прибыль от 1.5% в день|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек
bizneser на форуме  
Ответить
Метки
интернет магазин
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:31
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Amazon запускает свой видеохостинг Aliaksandre Новости в мире финансов и инвестиций 21 22.11.2016 12:00
Amazon запускает подземную доставку CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 2 22.05.2015 12:37
На Западе видят лишь один шанс спасти Украину Александр Виоленцис Политика и экономика 0 04.03.2015 14:43
Amazon запускает сервис регулярных платежей Angelika78 Новости платежных систем 4 23.06.2014 14:30
Можно ли заработать, используя лишь один из анализов? AngryMan Forex: форум для начинающих 327 05.02.2014 18:10

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Investor01
Rubserf.ru - ручной серфинг
От Investor01 в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар siroga.m
Zeal Trader - zealtrader.com
От siroga.m в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар bizneser
Робот Dobot M1 способен паять, гравировать и печатать 3D-модели
От bizneser в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватара нет
Куплю места под ссылки на ваших сайтах
От DikiMonah в разделе «Юмор»
Аватар mokin35
Египет занял первое место, по приобретению российского зерна
От mokin35 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Wonderfully
Готова ли Украина к электронному декларированию?
От Wonderfully в разделе «Политика и экономика»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube