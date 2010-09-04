Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Набираем умных постеров. Оплата сдельная и нереально высокая.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 398,981 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

В 2016 году рынок европейских стартапов продемонстрировал рост

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждаем привлечение инвестиций в стартапы. Подраздел "Список инвесторов" - для объявлений инвесторов, а остальные подразделы для поиска инвесторов в интернет-проекты (коллективные инвестиции в интернете).
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Алло, мы ищем стартапы!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:31
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 14:24
#1
www.fairmonitor.com
Премиум
 
Аватар bizneser
 
Пол: Мужской
Адрес: Western
Регистрация: 04.09.2010
Сообщений: 10,603
Благодарностей: 2,125
КП: 0.106

награды Волшебный горшочек 
В 2016 году рынок европейских стартапов продемонстрировал рост

Европейскими стартапами было закрыто 943 сделки объемом от 1 млн долларов до 10 млн долларов. За весь прошлый год европейские стартапы привлекли около 12 млрд долларов инвестиций, что немногим меньше, чем стартапы США и Китая. Об этом сообщается в совместном отчете по результатам исследования инвестиционного банка Clipperton и ресурса WhoGotFunded.

Общий объем инвестиций в 2016 году остался на том же уровне, что и годом ранее.

В прошлом году значительно упало количество крупных инвестиционных раундов, что было компенсировано ростом количества сделок объемом до 30 млн долларов.





За исследованный период европейскими стартапами было закрыто 943 сделки объемом от 1 млн долларов до 10 млн долларов, что на 50% выше, чем в 2015 году. Их общий объем составил 3,6 млрд долларов.

Количество сделок объемом от 10 млн долларов до 30 млн долларов выросло на 16%.


Самые успешные стартапы находятся в Великобритании. Им удалось привлечь 4,1 млрд долларов инвестиций. Однако на такое позитивное развитие событий крайне негативно может повлиять выход Великобритании из Европейского Союза. Стоит отметить, что до голосования по Брекситу был зафиксирован 24-процентный рост инвестиций в технологические стартапы, тогда как после референдума показатель пошел на спад.


Второе место по объемам инвестиций в стартапы занимает Франция. Французские стартапы привлекли 2,7 млрд долларов инвестиций, что на 22% больше по сравнению с предыдущим годом.

2016 год оказался не столь успешным для скандинавских стартапов. Здешние проекты получили на 24% меньше инвестиций. А вот молодым компаниям из Германии, Австрии и Швейцарии удалось привлечь 2,6 млрд долларов.

Источник.
__________________
На правах рекламы: Краудфандинговая платформа СтартапУМ поможет приумножить!

Проверяю все HYIP - на Хайп Занозе|Всем, кто пользуется Bitcoin нужен этот сервис(!)|Только у Ларисы стабильные инвест проекты|Лучшие инвест идеи на 2017 год|Инвестирую в Бизнес с Китаем! Прибыль от 1.5% в день|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек
bizneser на форуме  
Ответить
Метки
стартапы
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:31
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ТОП-3 лучших стартапов Белоруссии в 2016 году jurgan Новости в мире финансов и инвестиций 53 09.01.2017 15:08
9 стартапов, которые Apple купила в 2016 году Alcest Новости в мире финансов и инвестиций 7 12.12.2016 21:07
Кто возглавит рынок финтех-стартапов в 2017 году? названа страна-лидер! Prosvetlenniy Новости в мире финансов и инвестиций 32 06.09.2016 02:01
Самый привлекательный сектор для стартапов в 2016 году Alex356 Новости в мире финансов и инвестиций 1 18.01.2016 15:51
6 стартапов, которые в 2016 году изменят искусственный интеллект kingcasha Новости в мире финансов и инвестиций 0 13.01.2016 14:48

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Как цифровые платежи изменили наше отношение к еде?
От CashToday в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Рома Свир
сайт на html
От Рома Свир в разделе «Сайтостроение: общий форум»
Аватар Klyck
На своем опыте: как правильно инвестировать в акции китайских компаний
От Klyck в разделе «Инвестирование в фондовый рынок»
Аватар Mr. Chan
Блог simply-profits.info - возврат комиссионных до 80%!
От Mr. Chan в разделе «Реферальные и страховые предложения»
Аватар Globomen
Айкан: рынок высокодоходных облигаций скоро лопнет
От Globomen в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
ПАММ-счет 0: 3097 (Privatefx.com)
От Serbinito в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube