Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Посещаете ли Вы выставки Forex ?

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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 10:53
#1
Главный модератор
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Имя: Евгений
Пол: Мужской
Регистрация: 07.12.2007
Сообщений: 12,139
Благодарностей: 5,958
Записей в блоге: 21

награды Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
Посещаете ли Вы выставки Forex ?
Форекс выставки проводятся регулярно (пожалуй самая популярная это Forex Expo, где форум MMGP часто является медиа партнером).

Выставки, все-таки, это место где собирается множество людей со схожими интересами, а именно - финансовые рынки. Для брокеров — это возможность представить новые продукты, хотя, на мой взгляд, это не главное с точки зрения потенциальных клиентов. Главное — это показать на сколько профессиональна и компетентна обратная связь «в живую», ведь отрасль весьма конкурентна.

Для профи — возможность найти инвесторов, для новичков — мастер-классы, семинары, тренинги (в идеале конечно, на деле в основном это просто реклама).

Поэтому и возникает соответствующая тема:
  • Кто из участников форума посещал форекс выставки?
  • Ваши впечатление? Полезно ли для Вас было мероприятие?
__________________
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Aisller на форуме  
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Метки
forex expo отзывы, forex выставки отзывы, форекс выставки
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 10:58
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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