Посещаете ли Вы выставки Forex ?

Форекс выставки
проводятся регулярно (пожалуй самая популярная это Forex Expo
, где форум MMGP часто является медиа партнером).
Выставки, все-таки, это место где собирается множество людей со схожими интересами, а именно - финансовые рынки. Для брокеров — это возможность представить новые продукты, хотя, на мой взгляд, это не главное с точки зрения потенциальных клиентов. Главное — это показать на сколько профессиональна и компетентна обратная связь «в живую
», ведь отрасль весьма конкурентна.
Для профи — возможность найти инвесторов, для новичков — мастер-классы, семинары, тренинги (в идеале конечно, на деле в основном это просто реклама).
Поэтому и возникает соответствующая тема:
- Кто из участников форума посещал форекс выставки?
- Ваши впечатление? Полезно ли для Вас было мероприятие?