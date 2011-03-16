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Интервенции Центробанка Китая на этой неделе стали максимальными за всю историю стран
Интервенции Центробанка Китая на этой неделе стали максимальными за всю историю страны
Народный банк Китая (НБК) с начала этой недели предоставил денежному рынку страны средства на сумму 1,13 трлн юаней, сообщают агентства Reuters и Bloomberg. По их данным, эти вливания стали наибольшими (среди всех вливаний со стороны НБК в рамках одной недели) за всю историю Китая.
По итогам торгов пятницы, 20 января, один доллар США стоил 6,87 юаня. Таким образом, объем интервенций НБК на этой неделе в долларовом выражении составил $164,48 млрд.
Эти вливания на денежный рынок более чем в 10 раз превысили интервенции, которые НБК провел неделей ранее (100 млрд юаней).
ЦБ Китая традиционно предоставляет финансовой системе страны свежие деньги, чтобы предотвратить их нехватку в преддверии китайского Нового года, указывает Reuters. «Спрос на деньги обычно резко увеличивается перед китайским Новым Годом, также известным как Праздник весны», — подтверждает Bloomberg.
В этом году Новый год в Китае начинается 27 января и завершается 2 февраля.
Валютные резервы Китая в декабре 2016 года сократились на $41 млрд — до $3,01 трлн. Это стало самым низким уровнем с февраля 2011 года.
Источник - RNS