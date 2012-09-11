$7 млрд в строительство завода по выпуску плоских экранов

22.01.2017, 21:00
Глава Hon Hai Precision Industry, работающей под брендом Foxconn, Терри Гоу подтвердил в воскресенье намерение вложить $7 млрд в экономику США, согласно договоренности с Дональдом Трампом. В данном случае речь идет о строительстве завода по выпуску плоских экранов, который будет построен совместно с японским производителем Sharp, выкупленным тайваньской компанией в прошлом году, сообщает агентство Reuters.
Напомним, что в декабре прошлого года президент США Дональд Трамп, еще до вступления в должность, объявил о соглашении с японской телекоммуникационной корпорацией SoftBank и Foxconn. Глава SoftBank Масаёси Сон продемонстрировал тогда журналистам подписанный документ, согласно которому японская компания совместно с Foxconn «принимают на себя обязательство инвестировать в экономику США $50 млрд и $7 млрд соответственно, а также создать в стране в течение ближайших четырех лет по 50 тыс. новых рабочих мест».
Источник: http://www.kommersant.ru/doc/3199529?utm_source=smi2