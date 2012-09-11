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$7 млрд в строительство завода по выпуску плоских экранов

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Старый Сегодня, 01:52
#1
Любитель
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Возраст: 64
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 12.01.2016
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$7 млрд в строительство завода по выпуску плоских экранов
22.01.2017, 21:00

Глава Hon Hai Precision Industry, работающей под брендом Foxconn, Терри Гоу подтвердил в воскресенье намерение вложить $7 млрд в экономику США, согласно договоренности с Дональдом Трампом. В данном случае речь идет о строительстве завода по выпуску плоских экранов, который будет построен совместно с японским производителем Sharp, выкупленным тайваньской компанией в прошлом году, сообщает агентство Reuters.

Напомним, что в декабре прошлого года президент США Дональд Трамп, еще до вступления в должность, объявил о соглашении с японской телекоммуникационной корпорацией SoftBank и Foxconn. Глава SoftBank Масаёси Сон продемонстрировал тогда журналистам подписанный документ, согласно которому японская компания совместно с Foxconn «принимают на себя обязательство инвестировать в экономику США $50 млрд и $7 млрд соответственно, а также создать в стране в течение ближайших четырех лет по 50 тыс. новых рабочих мест».

Источник: http://www.kommersant.ru/doc/3199529?utm_source=smi2
NikofAlex вне форума  
Старый Сегодня, 02:06
#2
Мастер
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Адрес: Недоступно
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 11.09.2012
Сообщений: 1,978
Благодарностей: 1,345
КП: 0.146
Re: $7 млрд в строительство завода по выпуску плоских экранов
Судя по давнему интервью Трампа, японцев он не очень то жалует. Посмотрим что из этого выйдет.
__________________
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