Важная информация Ответить Первый пост Сегодня, 22:50 Сегодня, 22:50 Сегодня, 22:04 #1 Prosvetlenniy



Имя: Максим Пол: Мужской Адрес: Одесская область Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 20.01.2016 Сообщений: 2,736 Благодарностей: 1,056 Записей в блоге: 7 КП: 0.371 Как копирайтеру издать книгу бестселлер и заработать на этом хорошие деньги?!

Здравствуйте, друзья!



Я русскоязычный копирайтер, но мой уровень еще очень далек от идеала, как и банковский счет. Однако я не стою на месте, всячески продвигаюсь в этом направлении и одна из моих основных профессиональных задач на 2017 год – это написать и издать книгу.



Не вижу смысла издавать обычные книги, на банальные, до дыр затертые темы. Ведь десятки тысяч пресных, скучных, никому не нужных изданий пылятся на витринах офлайн и онлайн-магазинов, GooglePlay и AppStore с нулевыми рейтингами, негативными коментами и диз-лайками. И только некоторым из них удается достучаться до сердца читателя, стать для него чем-то ценным, полезным, супер-информативным и в результате получить звание «Бестселлера».



По настоящему, стоящие бестселлеры можно перечислить по пальцам, но все-таки они есть и на них стоит равняться: «Гарри Потер», «Ведьмак», «99 Франков»… Именно такой, я хочу, чтобы стала моя книга: новаторской, современной, стильной, мега-прибыльной и вдохновляющей людей на великие свершения.



Но как написать, издать и самое главное раскрутить будущий бренд-бестселлер, при нулевом бюджете?



Этим глобальным вопросам посвящена данная тема. И я предлагаю каждому из вас присоединиться к ее дополнению и обсуждению.



А вот мой пошаговый план по изданию будущей книги, поехали:



Нужно определиться с жанром и тематикой своего гениального произведения!



Пожалуй, это первое на что смотрит любой автор, желающий с нуля издать книгу. Здесь важно хорошо изучить свою личность, свой внутренний мир, лабиринты разума – ведь именно в них скрыты ваши склонности, ваши таланты, ваши козыри и фишки… И здесь мой вам совет – делайте сразу то, что приходиться по душе и не пытайтесь искать легких обходных путей.



Нужно сразу создавать качественный продукт в четко выдержанном жанре, широк раскрывающий конкретную тематику. Тогда для книги очень легко будет сделать качественный маркетинг и донести ее до целевой аудитории.



Понять кто целевая аудитория вашего эпичного экшена!



Это очень важный момент, любой автор должен представлять портрет своего потенциального читателя, его вкусы, нравы и предпочтения. И хорош тот автор, которому всегда есть чем привлечь абсолютно разную аудиторию, который легко заходит и надолго остается в любом сознании. Такие авторы являются образцами для подражания – их еще ждут великие свершения.



Поэтому составляйте портреты ваших среднестатистических читателей, расширяйте их кругозор на все четыре стороны света.



А теперь надо сесть и написать вирусный бестселлер!



Это, пожалуй, самый сложный и ответственный пункт, требующий немало времени, концентрации и самоотдачи. Шедевры – любят постоянство, кропотливый труд и последовательность. Нужно регулярно себя заставлять и нарабатывать стабильный график работы над книгой. Нужно планировать, ставить конкретные цели, сроки по задаче, и здесь желательно всегда перевыполнять свой план – делать еще быстрее, еще лучше еще интересней.



Муза любит трудоголиков, она не приходит к лентяям, чем больше времени вы посвящаете своим рукописям, чем больше над ними концентрируетесь, тем больше у вас шансов на быструю реализацию задуманного проекта.



Поэтому пишите, как можно больше и чаще, друзья! Творите, создавайте и муза не заставит себя долго ждать!



Редакция и дизайн – создаем мега оформление для нашего творения!



Это очень важный, ответственный и по настоящему ключевой момент. Ничто так не привлекает внимание читателей, как хорошие отзывы и обложка книги. А если эта книга очень качественно и приятно оформлена внутри, так ей вообще цены нет...



Поэтому не жалейте денег на дизайн своих книг, это важнейший фактор, который существенно повлияет на их популярность и продажи. Делайте ее обложку максимально привлекательной, стильной и завораживающей!



Прибегнуть к услугам издательства или издавать книгу самому?



Этот вопрос до сих пор остается для меня открытым, и там и там есть свои минусы и плюсы. Однако можно сказать наверняка, что если у вас есть деньги то лучше прибегнуть к сотрудничеству с издательствами. А еще лучше с несколькими и обязательно с онлайн-издательствами, такими как например сервис ridero.ru



На этом сайте очень демократичные цены и условия сотрудничества, абсолютно любой желающий даже бесплатно сможет издать у них свою книгу и продавать ее на самых популярных книжных магазинах, таких как Amazone, ozon.ru и litres.ru.



Сколько стоит издать книгу?



По моим подсчетам с хорошей рекламой в поисковиках и соц-сетях, крутым дизайном, редакцией и всеми привилегиями издания книги может обойтись порядком 150 тысяч рублей, или около $2000 – это если говорить об электронном тираже, однако если выпустить еще и бумажный тираж и заказать профессиональную аудио-озвучку то это может обойтись еще на тысяч 50 рублей дороже. Все здесь зависит от качества и количества напечатанных копий книги.



И далеко не факт, что со временем ваши вложения окупятся. Здесь все зависит от того насколько хороша книга и как ее воспримет читатель. Если книга соберет о себе много позитивных отзывов, лайков и репостов, если на нее будут писать рецензию известные критики и к прочтению своим подписчикам эту книгу будут рекомендовать знаменитые личности, только тогда от книги можно получать прибыль. Но для этого нужно очень хорошо постараться…



Раскрутка и продажа книги!



Для любого профессионального автора раскрутка и продажа своих произведений одно из самых ключевых и важных направлений деятельности. Ведь, как правило, основной его заработок зависит от количества проданных книжных экземпляров. Поэтому очень важно подойти к этому вопросу максимально ответственно и масштабно. И первое, что здесь можно сделать - это поставить цель: за определенное время, реализовать определенное количество копий книги. И уже отталкиваясь от поставленной цели искать варианты для ее реализации.



После того как книга издана, первое что нужно сделать – это заключать договора с как можно большим числом книжных онлайн-магазинов. А далее вести рекламную компанию по продвижению книги, используя все стандартные и нестандартные методы маркетинга.



И в заключение:



На сегодняшний день на книжном рынке очень большая конкуренция среди писателей и только действительно талантливым, трудолюбивым и неординарным авторам удается занять там свое достойное место и сколотить состояние на своих книгах. Путь писателя очень не прост, он тернист и жесток, но если вы настолько мотерый и бравый сурок, что способен произвести настоящий фурор с помощью строк – то в помощь вам Бог!



Так же с удовольствием вам сообщаю дорогие друзья, что у меня выходит книга под названием «Восемь», а точнее первая часть этой книги.



Всего в ней будет 8 частей по 8 глав в каждой части. Выкладываю для свободного скачивания первую часть своей книги, но естественно я буду всячески ее продвигать и возможно создам краундфандинговый проект и партнерскую программу направленную на продажи и продвижение своей книги.



Вот по этой ссылке вы можете скачать файл и ознакомится с первой частью книги "Восемь", которая называется



Качайте, смотрите, делитесь с друзьями и пишите отзывы!)



По возможности буду делится своим личным опытом по продвижению этой книги на просторах рунета и возможно ее англоязычной версии для Amazone и других иностранных магазинов.



Друзья, также жду ваших отзывов и дополнений к данной теме! Благодарю за внимание, всем мира, добра и любви! До встречи на страницах форума mmgp.ru!



Автор: Prosvetlenniy

Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru

Здравствуйте, друзья!Я русскоязычный копирайтер, но мой уровень еще очень далек от идеала, как и банковский счет. Однако я не стою на месте, всячески продвигаюсь в этом направлении и одна из моих основных профессиональных задач на 2017 год – это написать и издать книгу.Не вижу смысла издавать обычные книги, на банальные, до дыр затертые темы. Ведь десятки тысяч пресных, скучных, никому не нужных изданий пылятся на витринах офлайн и онлайн-магазинов, GooglePlay и AppStore с нулевыми рейтингами, негативными коментами и диз-лайками. И только некоторым из них удается достучаться до сердца читателя, стать для него чем-то ценным, полезным, супер-информативным и в результате получить звание «Бестселлера».По настоящему, стоящие бестселлеры можно перечислить по пальцам, но все-таки они есть и на них стоит равняться: «Гарри Потер», «Ведьмак», «99 Франков»… Именно такой, я хочу, чтобы стала моя книга: новаторской, современной, стильной, мега-прибыльной и вдохновляющей людей на великие свершения.Но как написать, издать и самое главное раскрутить будущий бренд-бестселлер, при нулевом бюджете?Этим глобальным вопросам посвящена данная тема. И я предлагаю каждому из вас присоединиться к ее дополнению и обсуждению.А вот мой пошаговый план по изданию будущей книги, поехали:Пожалуй, это первое на что смотрит любой автор, желающий с нуля издать книгу. Здесь важно хорошо изучить свою личность, свой внутренний мир, лабиринты разума – ведь именно в них скрыты ваши склонности, ваши таланты, ваши козыри и фишки… И здесь мой вам совет – делайте сразу то, что приходиться по душе и не пытайтесь искать легких обходных путей.Нужно сразу создавать качественный продукт в четко выдержанном жанре, широк раскрывающий конкретную тематику. Тогда для книги очень легко будет сделать качественный маркетинг и донести ее до целевой аудитории.Это очень важный момент, любой автор должен представлять портрет своего потенциального читателя, его вкусы, нравы и предпочтения. И хорош тот автор, которому всегда есть чем привлечь абсолютно разную аудиторию, который легко заходит и надолго остается в любом сознании. Такие авторы являются образцами для подражания – их еще ждут великие свершения.Поэтому составляйте портреты ваших среднестатистических читателей, расширяйте их кругозор на все четыре стороны света.Это, пожалуй, самый сложный и ответственный пункт, требующий немало времени, концентрации и самоотдачи. Шедевры – любят постоянство, кропотливый труд и последовательность. Нужно регулярно себя заставлять и нарабатывать стабильный график работы над книгой. Нужно планировать, ставить конкретные цели, сроки по задаче, и здесь желательно всегда перевыполнять свой план – делать еще быстрее, еще лучше еще интересней.Муза любит трудоголиков, она не приходит к лентяям, чем больше времени вы посвящаете своим рукописям, чем больше над ними концентрируетесь, тем больше у вас шансов на быструю реализацию задуманного проекта.Поэтому пишите, как можно больше и чаще, друзья! Творите, создавайте и муза не заставит себя долго ждать!Это очень важный, ответственный и по настоящему ключевой момент. Ничто так не привлекает внимание читателей, как хорошие отзывы и обложка книги. А если эта книга очень качественно и приятно оформлена внутри, так ей вообще цены нет...Поэтому не жалейте денег на дизайн своих книг, это важнейший фактор, который существенно повлияет на их популярность и продажи. Делайте ее обложку максимально привлекательной, стильной и завораживающей!Этот вопрос до сих пор остается для меня открытым, и там и там есть свои минусы и плюсы. Однако можно сказать наверняка, что если у вас есть деньги то лучше прибегнуть к сотрудничеству с издательствами. А еще лучше с несколькими и обязательно с онлайн-издательствами, такими как например сервис ridero.ruНа этом сайте очень демократичные цены и условия сотрудничества, абсолютно любой желающий даже бесплатно сможет издать у них свою книгу и продавать ее на самых популярных книжных магазинах, таких как Amazone, ozon.ru и litres.ru.По моим подсчетам с хорошей рекламой в поисковиках и соц-сетях, крутым дизайном, редакцией и всеми привилегиями издания книги может обойтись порядком 150 тысяч рублей, или около $2000 – это если говорить об электронном тираже, однако если выпустить еще и бумажный тираж и заказать профессиональную аудио-озвучку то это может обойтись еще на тысяч 50 рублей дороже. Все здесь зависит от качества и количества напечатанных копий книги.И далеко не факт, что со временем ваши вложения окупятся. Здесь все зависит от того насколько хороша книга и как ее воспримет читатель. Если книга соберет о себе много позитивных отзывов, лайков и репостов, если на нее будут писать рецензию известные критики и к прочтению своим подписчикам эту книгу будут рекомендовать знаменитые личности, только тогда от книги можно получать прибыль. Но для этого нужно очень хорошо постараться…Для любого профессионального автора раскрутка и продажа своих произведений одно из самых ключевых и важных направлений деятельности. Ведь, как правило, основной его заработок зависит от количества проданных книжных экземпляров. Поэтому очень важно подойти к этому вопросу максимально ответственно и масштабно. И первое, что здесь можно сделать - это поставить цель: за определенное время, реализовать определенное количество копий книги. И уже отталкиваясь от поставленной цели искать варианты для ее реализации.После того как книга издана, первое что нужно сделать – это заключать договора с как можно большим числом книжных онлайн-магазинов. А далее вести рекламную компанию по продвижению книги, используя все стандартные и нестандартные методы маркетинга.На сегодняшний день на книжном рынке очень большая конкуренция среди писателей и только действительно талантливым, трудолюбивым и неординарным авторам удается занять там свое достойное место и сколотить состояние на своих книгах. Путь писателя очень не прост, он тернист и жесток, но если вы настолько мотерый и бравый сурок, что способен произвести настоящий фурор с помощью строк – то в помощь вам Бог!Всего в ней будет 8 частей по 8 глав в каждой части. Выкладываю для свободного скачивания первую часть своей книги, но естественно я буду всячески ее продвигать и возможно создам краундфандинговый проект и партнерскую программу направленную на продажи и продвижение своей книги.Вот по этой ссылке вы можете скачать файл и ознакомится с первой частью книги "Восемь", которая называется "Как легализуют растение силы" Качайте, смотрите, делитесь с друзьями и пишите отзывы!)По возможности буду делится своим личным опытом по продвижению этой книги на просторах рунета и возможно ее англоязычной версии для Amazone и других иностранных магазинов.

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