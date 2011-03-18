ceeds Любитель

Имя: Андрей Пол: Мужской Адрес: Киев Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 18.08.2016 Сообщений: 966 Благодарностей: 56 КП: 0.033

Как воспитать в себе ответственного человека. Здравствуйте. Меня зовут Андрей. Я занимаюсь интернет-заработком около семи лет.

Итак, первый вопрос, о какой ответственности я хочу рассказать, ведь само понятие ответственности довольно растяжимое. Можно называть себя ответственным, если у тебя чистота в доме. Для некоторых - своевременное посещение офиса. Для родителей - родительская ответственность. Ответственность между женой и мужем.



Я же хочу рассказать об ответственном человеке и учесть все эти факторы.

Итак, приступим. Поскольку форум посвящен заработку, то логично будет написать об ответственности на работе или в фрилансе.

Не буду затягивать, ответственный человек должен:

1. Вовремя выполнять поручения начальства.

2. Иногда можно браться за работу, которая не оплачивается, чтобы помочь своим коллегам. Да, это так. Ответственность в коллективной работе - это всегда взаимовыручка. Это делает вас более коммуникабельным, а нехватка времени, которая у вас появляется при этом, вырабатывает способность работать быстрей. Вы становитесь многозадачным и людям это нравится. С вашей стороны - у вас появляется больше времени на отдых, семью, хобби.

3. Всегда выполнять свои обещания. Тут попробую обойтись примером. В школе я пытался заработать оформляя группы в социальных сетях. Однажды у меня заказали оформление группы. Я его сделал и когда скинул заказчику - он его оценил, но сказал что у него что-то поменялось и эта аватарка и меню(ВК) ему уже не нужны. Я к тому времени уже был знаком и меня не раз кидали так и не заплатив. Поскольку чтобы брать предоплату - надо гарантии предоставить, а какие гарантии предоставит восьмиклассник? Понятно всем, что никаких. Ему я отправил один вопрос - "Будете брать". На что удивительный ответ услышал "Да. Я ценю человеческий труд".И он заплатил. Тогда я задумался, зачем он это сделал, но через месяц он разобрался в себе и сделал еще один заказ - посложней и цену предложил выше. Но суть в том, что человек заказал - человек оплатил. Вот это ответственность(в восьмом классе я просто посчитал его туповатым и, думаю, многие так сделали бы на моем месте). Но такие моменты(почти халявы или халявы) запоминаются навсегда. И вот когда я учусь в университете - я задумываюсь и понимаю всю суть происходящего. Для этого мне нужен был не возраст, а скорее опыт.

4. Попробовать выработать систему. Но время лучше распределять с запасом. Потому, что бывают разные ситуации и вам может его просто не хватить.

5. Ответственный человек рискует собой, а не своими окружающими. Не буду разъяснять этот пункт. В нем нет ничего не понятного.

6. Всегда нужно смотреть на ситуацию с разных сторон. Понимать, что потеряете, а что можете приобрести. Именно хорошее сопоставление цена-качество-время-затраты поможет вам достичь максимального успеха.



Весь путь к совершенству всегда почти полностью зависит от вас. Помните, что все в ваших руках и все будет так, как вы захотите. Успеха в самореализации вам.



------------------------

Автор: ceeds

Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru

Думаешь, куда инвестировать? На правах рекламы

__________________