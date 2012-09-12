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ТОП-5 самых высокооплачиваемых вакансий

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Старый Сегодня, 16:08
#1
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 11,664
Благодарностей: 6,162
КП: 0.211

награды Волшебный горшочек 
ТОП-5 самых высокооплачиваемых вакансий
ТОП-5 самых высокооплачиваемых вакансий



Аналитики сайта rabota.ua назвали ТОП-5 самых высокооплачиваемых вакансий текущего месяца на рынке труда Украины, актуальных на данный момент и доступных на нашем портале. Угадайте, кому новогодние праздники – не повод отдыхать? Кто готов войти в новый год с новой работой и обновленными карьерными перспективами?

Первое место нашего рейтинга неожиданно заняла руководяще-айтишная вакансия – Chief Technology Officer от компании «Днистер», с оплатой 150 000 грн.

На втором месте разместилась вакансия для высококлассных профи – Стоматолог-хирург, имплантолог от клиники Люми-Дент с оплатой 135 000 грн. Для получения такой зарплаты требуется грамотный врач стоматолог-хирург, имплантолог с опытом работы не менее 5 лет.

Третье место нашего рейтинга занимает еще одна руководящая вакансия – Директор по продажам FMCG от компании «Фуд Стандарт», с оплатой 100 000 грн. Компания – производитель лучших натуральных кукурузных палочек на рынке, объявляет об открытии вакансии ключевого сотрудника в компании – директора по продажам.

На четвертом месте расположилась вакансия для любителей сладкого – Менеджер по экспортным продажам от компании «Бихайв», с оплатой 70 000 грн. Год назад компания построила самый мощный и современный завод в Украине по переработке мёда, сертифицировала производство по самому жесткому стандарту пищевой безопасности.

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moskva вне форума  
Старый Сегодня, 16:18
#2
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 23.07.2014
Сообщений: 474
Благодарностей: 225
КП: 0.280
Re: ТОП-5 самых высокооплачиваемых вакансий
главная интрига- кто на пятом месте?)))
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На правах рекламы: Думаешь, куда инвестировать?
назаревич на форуме  
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