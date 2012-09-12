ТОП-5 самых высокооплачиваемых вакансий
Аналитики сайта rabota.ua назвали ТОП-5 самых высокооплачиваемых вакансий текущего месяца на рынке труда Украины, актуальных на данный момент и доступных на нашем портале. Угадайте, кому новогодние праздники – не повод отдыхать? Кто готов войти в новый год с новой работой и обновленными карьерными перспективами?
Первое место нашего рейтинга неожиданно заняла руководяще-айтишная вакансия – Chief Technology Officer от компании «Днистер», с оплатой 150 000 грн.
На втором месте разместилась вакансия для высококлассных профи – Стоматолог-хирург, имплантолог от клиники Люми-Дент с оплатой 135 000 грн. Для получения такой зарплаты требуется грамотный врач стоматолог-хирург, имплантолог с опытом работы не менее 5 лет.
Третье место нашего рейтинга занимает еще одна руководящая вакансия – Директор по продажам FMCG от компании «Фуд Стандарт», с оплатой 100 000 грн. Компания – производитель лучших натуральных кукурузных палочек на рынке, объявляет об открытии вакансии ключевого сотрудника в компании – директора по продажам.
На четвертом месте расположилась вакансия для любителей сладкого – Менеджер по экспортным продажам от компании «Бихайв», с оплатой 70 000 грн. Год назад компания построила самый мощный и современный завод в Украине по переработке мёда, сертифицировала производство по самому жесткому стандарту пищевой безопасности.