Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Income Market - income-market.me

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 15:15
#1
Топ Мастер
 
Имя: Ярослав
Пол: Мужской
Возраст: 26
Адрес: Россия, Крым-Мяш.
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.06.2012
Сообщений: 12,186
Благодарностей: 5,657
КП: 0.124

награды Волшебный горшочек 
Income Market - income-market.me
Привет Форумчане, Друзья! Представляю свежий фаст на платформе Телеграм.

я не админ/создатель проекта.
тема не является призывом к каким либо действиям и создана в целях ознакомления.
старт проекта: 22.01.2017
Регистрация через сайТ!!!



О Проекте!
Цитата:
Наша компания основана в 2006 году и вот уже 10 лет занимается маркетинговой деятельностью крупных предприятий. За эти годы мы смогли расширить свою изначально маленькую компанию, основанную в Праге и открыть ряд филиалов в Европе и США.

Нашей целью является полное сопровождение компании, создание маркетинг-планов, а также выполнение почти невозможных задач. Мы собрали команду профессионалов, которые независимо от возраста предприятия способны вывести его в лидирующие позиции на рынке. Для нас нет неприступных высот, клиенты, которые к нам обращаются всегда становятся успешными!


Недавно советом директоров было принято решение расширить наши горизонты и открыть проект, который позволял бы наиболее широкому кругу инвесторов присоединиться к нам. Нами был создан прибыльный и стабильный маркетинг, щедрая реферальная программа и платформа наиболее популярного приложения во всём мире Telegram.

Где бы Вы не находились, доступ к аккаунту инвестора есть с любого мобильного устройства. Таким образом наши клиенты тратят минимум усилий и получают максимум дохода от инвестиций. Достаточно лишь подсоединиться к нашему боту и сразу можно сделать депозит на необходимую сумму. К тому же наш проект принимает самые распространённые электронные платёжные системы.
Регистрация через телеграМ!!!

Маркетинг Проекта!
2 плана будут добавлены позже.

Цитата:
Beginner
2.4%
ежедневно
На 5 дней
от 5$ до 199$
Возврат депозита
в конце срока

Light
2.8%
ежедневно
На 10 дней
от 200$ до 699$
Возврат депозита
в конце срока

Plus
3.4%
ежедневно
На 25 дней
от 700$ до 20 000$
Возврат депозита
в конце срока
Регламент Выплат!
Инстант!

Поддержка!
Телеграм контакт: @income_market_support
Реферальная программа!
6 - 3%

Минимальный Вывод!
Ограничения по минимальной сумме вывода отсутствуют.

Минимальный Вклад!
5$

Платёжные Системы!
PM, Bitcoin, Payeer

Технические Характеристики!
IP Address 185.43.220.183 is hosted on a dedicated server
IP Location Netherlands - Netherlands - Wibo International S.r.o.


Регистрация через сайТ!!!



Мой Депозит!
Цитата:
Date : 01/22/2017 11:23
From/To Account : U121950**
Amount : -100.00
Currency : USD
Batch : 161162264
Memo : Shopping Cart Payment. Pay+from20.
Payment ID : 166
Hash : 20dbb554d31e9f561d59d97f3ce1d87a
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Ярослав Яценко на форуме  
Старый Сегодня, 15:27
#2
Любитель
 
Регистрация: 05.06.2016
Сообщений: 150
Благодарностей: 11
КП: 0.002
Re: Income Market - income-market.me
Цитата:
Сообщение от Ярослав Яценко Посмотреть сообщение
на платформе Телеграм
опять телеграмм... мимо
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Старый Сегодня, 15:39
#3
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.01.2017
Сообщений: 144
Благодарностей: 12
КП: 0.000
Re: Income Market - income-market.me
Хостинг хостлайф
Цитата:
Name Server: ALPHA.HOSTLIFE.NET
Name Server: BETA.HOSTLIFE.NET
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Nadus на форуме  
Старый Сегодня, 15:53
#4
Топ Мастер
 
Имя: Ярослав
Пол: Мужской
Возраст: 26
Адрес: Россия, Крым-Мяш.
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.06.2012
Сообщений: 12,186
Благодарностей: 5,657
КП: 0.124

награды Волшебный горшочек 
Автор темы Re: Income Market - income-market.me
Цитата:
Сообщение от Nadus Посмотреть сообщение
HOSTLIFE.NET
да, ничего плохого тут не вижу
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Ярослав Яценко на форуме  
Старый Сегодня, 16:04
#5
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.01.2009
Сообщений: 11,225
Благодарностей: 6,337
КП: 0.638
Re: Income Market - income-market.me

В PAYEER.com зачем .com указано, в перфекте, например, не указано. это недочёт я так понимаю



Почему с маленькой буквы? не смотрится, на всей странице все предложения с большой, а тут с маленкой.

Кнопка при нажатии не меняется визаульно. Типа пауза, плей. При повторном нажатии музыка не возобновляется. Т.е это копка стопа, а нарисована пауза.

Куча мелких недочётов, говорит о спешке...
__________________
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Последний раз редактировалось serkis; Сегодня в 16:13.
serkis на форуме  
Старый Сегодня, 16:05
#6
Мастер
 
Регистрация: 29.12.2014
Сообщений: 9,103
Благодарностей: 5,456
КП: 0.387
Re: Income Market - income-market.me
Вспоминая прошлые победы ботов - лучшк пройти мимо, тем более что деп не включен а в зад - не мастевой расклад как для меня
__________________
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Musya Rich на форуме  
Старый Сегодня, 16:06
#7
Специалист
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 20.03.2016
Сообщений: 2,036
Благодарностей: 922
КП: 0.157
Re: Income Market - income-market.me
Попробуем!Депозит

The amount of 10 USD has been withdrawn from your Perfect Money account. Accounts: U726....->U12195005. Memo: Shopping Cart Payment. Pay+from24.. Date: 12:24 22.01.17. Batch: 161167444.
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fora4ka на форуме  
Старый Сегодня, 16:25
#8
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.01.2009
Сообщений: 11,225
Благодарностей: 6,337
КП: 0.638
Re: Income Market - income-market.me
Ещё немного недочётов)


Должен быть дефис. Типа так 1-го

Вот ещё:



Стоит точка в конце, такой адрес эл. почты будет не действителен.

__________________
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serkis на форуме  
Сказали спасибо:
Старый Сегодня, 16:28
#9
Топ Мастер
 
Имя: Ярослав
Пол: Мужской
Возраст: 26
Адрес: Россия, Крым-Мяш.
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.06.2012
Сообщений: 12,186
Благодарностей: 5,657
КП: 0.124

награды Волшебный горшочек 
Автор темы Re: Income Market - income-market.me
Цитата:
Сообщение от serkis Посмотреть сообщение
Куча мелких недочётов, говорит о спешке...
по реге домена видно, что никто не спешил.
Я не понимаю в чём недочёты. Вот когда правда придраться не к чему)
__________________
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Ярослав Яценко на форуме  
Старый Сегодня, 16:32
#10
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.01.2009
Сообщений: 11,225
Благодарностей: 6,337
КП: 0.638
Re: Income Market - income-market.me
Цитата:
Сообщение от Ярослав Яценко Посмотреть сообщение
по реге домена видно, что никто не спешил.
Я не понимаю в чём недочёты. Вот когда правда придраться не к чему)
может админ и не спешил, дизайнер накосячил, со временем узнаем)
__________________
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serkis на форуме  
Старый Сегодня, 16:33
#11
Интересующийся
 
Имя: Максим
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 06.03.2009
Сообщений: 185
Благодарностей: 10
КП: 0.003
Re: Income Market - income-market.me
А как здесь зарегистрироваться? Что-то ничего не понятно(
__________________
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makSSSimka на форуме  
Старый Сегодня, 16:35
#12
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.01.2009
Сообщений: 11,225
Благодарностей: 6,337
КП: 0.638
Re: Income Market - income-market.me
Цитата:
Сообщение от makSSSimka Посмотреть сообщение
А как здесь зарегистрироваться? Что-то ничего не понятно(
скачайте телеграмм(программа на комп или смарт) установите прогу, а потом перейдите по ссылке от Ярика, регистрация как такова не нужна.
__________________
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serkis на форуме  
Сказали спасибо:
Старый Сегодня, 16:42
#13
Интересующийся
 
Имя: Максим
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 06.03.2009
Сообщений: 185
Благодарностей: 10
КП: 0.003
Re: Income Market - income-market.me
Ясно, спасибо за разъяснения. Не видел еще такой системы реги)
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makSSSimka на форуме  
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