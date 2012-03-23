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Трамп подарит Уолл-стрит $ 25 млрд

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Старый Сегодня, 13:07
#1
Интересующийся
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.08.2012
Сообщений: 33
Благодарностей: 5
КП: 0.000
Трамп подарит Уолл-стрит $ 25 млрд
Трамп сократит регулирование Уолл-стрит, что принесет $25 млрд!

Дональд Трамп не стесняется говорить о своем отвращении к правилам.

С начала своей президентской кампании, с июня 2015 года, Трамп высмеивал финансовые правила эпохи Обамы. Он говорит, что эти правила "плохо влияют на бизнес" и являются основной причиной медленного роста американской экономики.



Он также пообещал ликвидировать по два закона во время принятия одного нового во время пребывания на посту президента.

Большинство работников Уолл-стрит рассматривают анти-нормативную позицию Трампа как попутный ветер для сферы финансовых услуг.

Октавио Марензи — генеральный директор управляющей консалтинговой компании Opimas ориентированной на рынки капитала. Он прокомментировал ситуацию такими словами "Победа Трампа — рождественский подарок для банков и других финансовых учреждений".

Его победа дала понять, что большинство финансовых правил и требований сегодня, по большей части, должны быть восстановлены до уровня до финансового кризиса" — сказал Марензи.

Не стоит ожидать золотого века для банков, но произойдет нормализация бизнес-среды. Раньше бизнес терпел побои нормативно-правовыми актами, но теперь ожидается возвращение здоровой окружающей среды.

Наш анализ показывает, что дерегулирование финансовой среды может перенаправить более $ 25 млрд капитала в отрасли финансовых услуг в течении следующих 18-24 месяцев — добавил один из основателей Opimas Меди Агами.


Перевод специально для mmgp.ru
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Lonsdayl на форуме  
Старый Сегодня, 13:10
#2
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 11,657
Благодарностей: 6,161
КП: 0.211

награды Волшебный горшочек 
Re: Трамп подарит Уолл-стрит $ 25 млрд
Цитата:
Сообщение от Lonsdayl Посмотреть сообщение
Что принесет $25 млрд!
Нормально так сократил
регулирование
Пока тему не прочитал, подумал что он сам подарил из своих личных денег
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moskva на форуме  
Старый Сегодня, 13:14
#3
Мастер
 
Имя: FMFM
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.09.2014
Сообщений: 3,195
Благодарностей: 499
КП: 0.221
Re: Трамп подарит Уолл-стрит $ 25 млрд
Если он ослабит регулирование и например разрешит амеробанкам вовсю работать с криптовалютами и блокчейном, то они конечно смогут заработать там, где давно хозяйничают азиаты. Но если он отпустит поводья в сфере деривативов, то может получить новый финкризис посильнее ипотечного. Кстати, Жерар Селенте предупреждал, что бейл-аутами Полсона был надут пузырь всех пузырей, и Трамп похоже решил проткнуть его иголкой.
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FMFM на форуме  
Старый Сегодня, 13:28
#4
www.fairmonitor.com
Форекс-блогер
 
Аватар VictorSamus
 
Имя: Виктор
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Инвестирую в: Свой бизнес
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Сообщений: 6,117
Благодарностей: 1,884
Записей в блоге: 16
Записей в FX-блоге: 369
Подписок: 7
КП: 0.266

награды Манимейкер 
Re: Трамп подарит Уолл-стрит $ 25 млрд
Хорошее движение в сторону денег для Америки. Уверен, что при правельных действиях Трамп будет очень пелезен американской экономике, главное, чтобы не понесло его.
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