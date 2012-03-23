Трамп подарит Уолл-стрит $ 25 млрд

Трамп сократит регулирование Уолл-стрит, что принесет $25 млрд!
Дональд Трамп не стесняется говорить о своем отвращении к правилам.
С начала своей президентской кампании, с июня 2015 года, Трамп высмеивал финансовые правила эпохи Обамы. Он говорит, что эти правила "плохо влияют на бизнес" и являются основной причиной медленного роста американской экономики.
Он также пообещал ликвидировать по два закона во время принятия одного нового во время пребывания на посту президента.
Большинство работников Уолл-стрит рассматривают анти-нормативную позицию Трампа как попутный ветер для сферы финансовых услуг.
Октавио Марензи — генеральный директор управляющей консалтинговой компании Opimas ориентированной на рынки капитала. Он прокомментировал ситуацию такими словами "Победа Трампа — рождественский подарок для банков и других финансовых учреждений".
Его победа дала понять, что большинство финансовых правил и требований сегодня, по большей части, должны быть восстановлены до уровня до финансового кризиса" — сказал Марензи.
Не стоит ожидать золотого века для банков, но произойдет нормализация бизнес-среды. Раньше бизнес терпел побои нормативно-правовыми актами, но теперь ожидается возвращение здоровой окружающей среды.
Наш анализ показывает, что дерегулирование финансовой среды может перенаправить более $ 25 млрд капитала в отрасли финансовых услуг в течении следующих 18-24 месяцев — добавил один из основателей Opimas Меди Агами.
Перевод специально для mmgp.ru