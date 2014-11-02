Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Бойся Европа российских судов.

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Старый Сегодня, 10:57
#1
Любитель
 
Имя: Иван
Пол: Мужской
Адрес: Кемерово
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 07.09.2016
Сообщений: 407
Благодарностей: 46
КП: 0.082
Бойся Европа российских судов.
Нажмите на изображение для увеличения Название: snapshot.jpg Просмотров: 9 Размер: 331.3 Кб ID: 177239

В неравную борьбу с продуктами, запрещенными в употребление россиянам, вступил Ульяновский областной суд.

При поддержке прокуратуры, в список запрещенных сайтов на территории России, попал испанский интернет-магазин.

Как мы все теперь знаем -это самая нехорошая страна, производящая самые вредные продукты: "хамон, паллеты и сыры..." как указано в судебных документов. За что и поплатились, страница сайта попала в реестр - подробности в приложенном скрине.

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