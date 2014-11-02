Бойся Европа российских судов.

В неравную борьбу с продуктами, запрещенными в употребление россиянам, вступил Ульяновский областной суд.
При поддержке прокуратуры, в список запрещенных сайтов на территории России, попал испанский интернет-магазин.
Как мы все теперь знаем -это самая нехорошая страна, производящая самые вредные продукты: "хамон, паллеты и сыры..." как указано в судебных документов. За что и поплатились, страница сайта попала в реестр - подробности в приложенном скрине.
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realnotstory - специально для mmgp.ru