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Министр финансов анонсировал снижение социальных налогов.

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Старый Сегодня, 09:22
#1
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
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Министр финансов анонсировал снижение социальных налогов.
На XVI съезде "Единой России", министр финансов Антон Силуянов заявил, что прямые налоги на заработную плату в России достаточно велики и их надо снижать.
Для справки, отчисления в ПФР (на базовую пенсию) сегодня составляют 30% от заработной платы и оплачиваются работодателем.
В США, отчисления на базовую пенсию составляют 12,4%, из них половину платит работодатель, а половину работник.
Во Франции ставка ПФ составляет 16,35%. Столько платит самозанятое население, работники по найму делят этот процент пополам с работодателем.
В Англии и Германии пенсионные ставки составляют около 20%, но половину платит работник, а половину - работодатель.
Как видим, в России отчисления в ПФР в 1,5 - 3 раза превышают показатели развитых стран, но и собираемость (администрирование) этого налога в России оставляет желать лучшего. За счет этого недобросовестные налогоплательщики получают преимущество перед добросовестными. Поэтому при снижении ставки, собираемость налога в денежном выражении, может не упасть, а даже подняться, за счет отказа от "серых" схем выплаты зарплаты.
НО Силуянов так же сказал, что при снижении одного налога, резонно увеличить другой, чтобы бюджет не страдал. Для этой цели лучше всего подходят косвенные налоги, в частности НДС. Собираемость этого налога неуклонно растет, чему не мешает даже кризис. Правда, повышение ставки НДС ляжет тяжелым бременем для производственных предприятий, которые, собственно и генерируют этот налог. Но Силуянов предположил, что эта нагрузка ляжет не на бизнес, а на конечного потребителя, так как это косвенное налогообложение.
Эти изменения будут отражены в очередной реформе налоговой системы, которая пройдет уже 2017 году.
Посмотрим, на сколько снизится ПФР и на сколько поднимется НДС.
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Старый Сегодня, 10:14
#2
Интересующийся
 
Пол: Женский
Регистрация: 08.01.2017
Сообщений: 229
Благодарностей: 7
КП: 0.007
Re: Министр финансов анонсировал снижение социальных налогов.
Поддерживаю. Слишком большие отчисления на пенсию. А в итоге до нее можно и не дожить. Уж лучше эти проценты каждый месяц самостоятельно в банк класть ...

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