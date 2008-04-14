Nonium - nonium.org

Медицина и фармацевтика в течение многих лет был одним из лучших секторов публичных рынках, а также частные акции. Как правило, инвесторы из разных стран уделяют все больше внимания на инновационные продукты и постоянно развивающегося рынка. Выбор деятельности компании "Nonium" сочетает в себе высокую долю медицинских стартапов, новых технологий, новых предприятий и высокой степенью регулирования фармацевтической промышленности. Непрерывный рост инвестиций и активного обслуживания существенно влияют на положительную модернизацию глобального здравоохранения. Компания "Nonium" представляет собой единый инвестиционный потенциал, целью которого является доброкачественность фармацевтических инноваций и наших инвесторов.
Инвестиционные планы:
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102% после 2 дней
План нахождения Сумма ($) Ежедневная Начисление (%)
2 дня $ 20 - $ 200 51%
2% каждый день в течение 90 дней
План нахождения Сумма ($) Ежедневная Начисление (%)
90 дней $ 20 - $ 20 000 2%
Все платежи производятся ежедневно в ручном режиме в течение 24 часов с момента создания заявки на снятие.
Минимальная сумма депозита составляет 20 $, максимальная сумма - 20 000 $.
Партнерская программа в 7% от прибыли приглашенных партнеров первого уровня и 3% от прибыли партнера второго уровня.
Минимальная сумма для вывода - 0,1 $
Whois Info:
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Dates Created on 2016-12-27 - Expires on 2017-12-27 - Updated on 2017-01-04
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