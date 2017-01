Nonium - nonium.org Я не админ!



Принимает:BTC,Payeer,AdvCash,PerfectMoney



Новый проект: Nonium



Перевод с Google:



Цитата: Медицина и фармацевтика в течение многих лет был одним из лучших секторов публичных рынках, а также частные акции. Как правило, инвесторы из разных стран уделяют все больше внимания на инновационные продукты и постоянно развивающегося рынка. Выбор деятельности компании "Nonium" сочетает в себе высокую долю медицинских стартапов, новых технологий, новых предприятий и высокой степенью регулирования фармацевтической промышленности. Непрерывный рост инвестиций и активного обслуживания существенно влияют на положительную модернизацию глобального здравоохранения. Компания "Nonium" представляет собой единый инвестиционный потенциал, целью которого является доброкачественность фармацевтических инноваций и наших инвесторов. Инвестиционные планы:



Цитата: 102% после 2 дней

План нахождения Сумма ($) Ежедневная Начисление (%)

2 дня $ 20 - $ 200 51%



2% каждый день в течение 90 дней

План нахождения Сумма ($) Ежедневная Начисление (%)

90 дней $ 20 - $ 20 000 2%



Все платежи производятся ежедневно в ручном режиме в течение 24 часов с момента создания заявки на снятие.

Минимальная сумма депозита составляет 20 $, максимальная сумма - 20 000 $.

Партнерская программа в 7% от прибыли приглашенных партнеров первого уровня и 3% от прибыли партнера второго уровня .

Минимальная сумма для вывода - 0,1 $

Whois Info:



Цитата: Dates Created on 2016-12-27 - Expires on 2017-12-27 - Updated on 2017-01-04



IP Address 104.24.96.114 - 125 other sites hosted on this server



IP Location United States - Arizona - Phoenix - Cloudflare Inc.

ASN United States AS13335 CLOUDFLARENET - CloudFlare, Inc., US (registered Jul 14, 2010)

Посмотреть и Зарегистрироваться



Мой вклад:



Цитата: Perfect Money® payment complete

Batch # 160838595

Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)

Paid to account: U11755008 (Nonium.org)

Amount: 60.00 USD

Memo: Deposit ref. # 102

