Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Nonium - nonium.org

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 06:10
#1
Премиум
 
Аватар Naale
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.04.2008
Сообщений: 39,779
Благодарностей: 2,865
Записей в блоге: 1
КП: 0.003

награды Ветеран MMGP.RU 
Nonium - nonium.org
Я не админ!

Принимает:BTC,Payeer,AdvCash,PerfectMoney

Новый проект: Nonium

Перевод с Google:

Цитата:
Медицина и фармацевтика в течение многих лет был одним из лучших секторов публичных рынках, а также частные акции. Как правило, инвесторы из разных стран уделяют все больше внимания на инновационные продукты и постоянно развивающегося рынка. Выбор деятельности компании "Nonium" сочетает в себе высокую долю медицинских стартапов, новых технологий, новых предприятий и высокой степенью регулирования фармацевтической промышленности. Непрерывный рост инвестиций и активного обслуживания существенно влияют на положительную модернизацию глобального здравоохранения. Компания "Nonium" представляет собой единый инвестиционный потенциал, целью которого является доброкачественность фармацевтических инноваций и наших инвесторов.
Инвестиционные планы:

Цитата:
102% после 2 дней
План нахождения Сумма ($) Ежедневная Начисление (%)
2 дня $ 20 - $ 200 51%

2% каждый день в течение 90 дней
План нахождения Сумма ($) Ежедневная Начисление (%)
90 дней $ 20 - $ 20 000 2%

Все платежи производятся ежедневно в ручном режиме в течение 24 часов с момента создания заявки на снятие.
Минимальная сумма депозита составляет 20 $, максимальная сумма - 20 000 $.
Партнерская программа в 7% от прибыли приглашенных партнеров первого уровня и 3% от прибыли партнера второго уровня.
Минимальная сумма для вывода - 0,1 $
Whois Info:

Цитата:
Dates Created on 2016-12-27 - Expires on 2017-12-27 - Updated on 2017-01-04

IP Address 104.24.96.114 - 125 other sites hosted on this server

IP Location United States - Arizona - Phoenix - Cloudflare Inc.
ASN United States AS13335 CLOUDFLARENET - CloudFlare, Inc., US (registered Jul 14, 2010)

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Мой вклад:

Цитата:
Perfect Money® payment complete
Batch # 160838595
Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)
Paid to account: U11755008 (Nonium.org)
Amount: 60.00 USD
Memo: Deposit ref. # 102
__________________
На правах рекламы: Думаешь, куда инвестировать?

www.invest-tracing.com
Предлагаю 120% RC вернуться к жизни давно
Naale вне форума  
Старый Сегодня, 06:26
#2
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Премиум
 
Аватар Smirnov Nikolay
 
Имя: Anonymous
Пол: Мужской
Адрес: Лос-Анджелес, США
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 34,561
Благодарностей: 38,639
Записей в блоге: 11
КП: 0.092

награды Волшебный горшочек 
Re: Nonium - nonium.org
Вот это парт, 7% рефка c планом 2% за два дня, да и с 51% выплаткой. Что за скрипт тут Шка ?!
__________________
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Smirnov Nikolay вне форума  
Старый Сегодня, 06:46
#3
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.12.2015
Сообщений: 1,282
Благодарностей: 709
КП: 0.152
Re: Nonium - nonium.org
сайт не работает
__________________
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Получаю много халявных биткойнов тут
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FEDREZERV вне форума  
Старый Сегодня, 06:50
#4
www.fairmonitor.com
Премиум
 
Аватар Smirnov Nikolay
 
Имя: Anonymous
Пол: Мужской
Адрес: Лос-Анджелес, США
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 34,561
Благодарностей: 38,639
Записей в блоге: 11
КП: 0.092

награды Волшебный горшочек 
Re: Nonium - nonium.org
Цитата:
Сообщение от FEDREZERV Посмотреть сообщение
сайт не работает
C ccл проблемы, c лисы работает, у меня хрум часто бесплатные ссл не открывает, по этому не стал писать об этом..
__________________
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Smirnov Nikolay вне форума  
Старый Сегодня, 07:12
#5
Мастер
 
Пол: Мужской
Возраст: 55
Адрес: г.Первоуральск
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 3,471
Благодарностей: 1,310
Записей в блоге: 3
КП: 0.176
Re: Nonium - nonium.org
Затраты админа небольшие ~50 у.е А сумму вклада установил специально , чтобы игроки проходили мимо.
__________________
ЕСЛИ РЕШКА-ВЫИГРАЛ ОН. ЕСЛИ ОРЁЛ-ТЫ ПРОИГРАЛ.http://mmgp.ru/showthread.php?t=470882&page=36 ИМЕЕШЬ СВОЕ МНЕНИЕ- ПРОГОЛОСУЙ!http://mmgp.ru/showthread.php?t=489910ТУТ ОДНО ИЗ ДЕСЯТИ: ЛИБО ПИШЕШЬ , ЛИБО ЧИТАЕШЬ.http://mmgp.ru/showthread.php?t=490618
Andrey Igoshin на форуме  
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