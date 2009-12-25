Кошелек Covenants позволит сжечь украденные биткойны

По словам разработчика Эмина Сирера, изобретение кошелька “Covenants” лишит хакеров стимула красть биткойны, так как украденные монеты теперь можно сжечь.
По причине того, что биткойн-транзакции являются невозвратными , биткойн-кошельки стали желанной целью для мошенников. Той же причиной руководствуются взломщики счетов биткойн-бирж и провайдеров-кошельков.
“Они взламывают систему, находят ключ и крадут активы, обратить транзакции нельзя, нельзя написать жалобу, законный владелец — тот, кто владеет ключом”, поясняет профессор Сиерера.
Корнелл полагает, что современные компьютеры ни в коей мере не являются безопасным местом для хранения цифровых активов, таких, как биткойны.
“Мы должны быть готовы к тому, что биткойн-ключи захотят украсть, поэтому мы хотим противостоять этой практике”
В лучшем из сценариев, если ваш “covenant” был взломан, вы подключаетесь с нового оборудования и используете мастер-ключ, для восстановления доступа. Худши й из сценариев будет означать сжигание монет, в том случае, если хакер завладел и личным ключом, и мастер-ключом.
“Если все ключи утрачены, нет способа вернуть монеты, однако конструкция кошелька позволяет сжечь монеты. Вы не сможете вернуть их себе, или доказать что они ваши, но вы можете не позволить хакеру заполучить их. Эта конструкция лишает хакеров мотивации что-либо взламывать”.
По данным компании, в 2016 году, таким образом, было сожжено 25 биткойнов.Впрочем, как писал Сатоши Накамото на форуме Bitcointalk, “потерянные монеты только увеличивают стоимость оставшихся”.
Источник: Cryptocoinsnews