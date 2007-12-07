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Реально ли новичку отработать Welcome Bonus?

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Обсуждение вопросов выбора брокера, нюансов работы, бонусов и акций брокерских компаний. Рейтинг брокеров.
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Старый Сегодня, 20:10
#1
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Имя: Евгений
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Сообщений: 12,127
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Записей в блоге: 21

награды Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
Реально ли новичку отработать Welcome Bonus?
В этой теме предлагаю делиться мнением о том, реально ли новичку отработать приветственный бонус.

Если кто-то не в курсе, то кратенько поясню, брокеры зачастую выдают так называемый Welcome бонус, якобы стредства на счет трейдера, которые выдаются бесплатно и торгуя на которые можно снять только прибыль, НО прибыль снимается только при проторговки определенного объема.

Как правило этот объем очень большой, и так как бонусы все-таки ориентированы для новичков, то в итоге получается отработать данный бонус практически невозможно.
  • Был ли у Вас опыт отработки Welcome бонуса ?
  • Удалось ли при этом вывести реальные средства с бонуса?
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