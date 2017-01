Aisller Главный модератор

Реально ли новичку отработать Welcome Bonus?



Если кто-то не в курсе, то кратенько поясню, брокеры зачастую выдают так называемый Welcome бонус, якобы стредства на счет трейдера, которые выдаются бесплатно и торгуя на которые можно снять только прибыль, НО прибыль снимается только при проторговки определенного объема.



Как правило этот объем очень большой, и так как бонусы все-таки ориентированы для новичков, то в итоге получается отработать данный бонус практически невозможно.

Был ли у Вас опыт отработки Welcome бонуса ?

