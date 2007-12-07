Реально ли новичку отработать Welcome Bonus?

В этой теме предлагаю делиться мнением о том, реально ли новичку отработать приветственный бонус.
Если кто-то не в курсе, то кратенько поясню, брокеры зачастую выдают так называемый Welcome бонус, якобы стредства на счет трейдера, которые выдаются бесплатно и торгуя на которые можно снять только прибыль, НО
прибыль снимается только при проторговки определенного объема.
Как правило этот объем очень большой, и так как бонусы все-таки ориентированы для новичков, то в итоге получается отработать данный бонус практически невозможно.
- Был ли у Вас опыт отработки Welcome бонуса ?
- Удалось ли при этом вывести реальные средства с бонуса?