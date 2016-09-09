Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Где вложить деньги

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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 16:59
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 21.01.2017
Сообщений: 5
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Где вложить деньги
Ищу хороший инвестпроект ,жду советов

добавлено через 3 минуты
Что нет ниаднаво инвестиционого проекта
__________________
На правах рекламы: Надоело сливать на Форексе? Инвестируй в реальные проекты!

Последний раз редактировалось kola16; Сегодня в 17:03. Причина: Добавлено сообщение
kola16 на форуме  
Старый Сегодня, 17:55
#2
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 21.01.2017
Сообщений: 7
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Re: Где вложить деньги
Цитата:
Сообщение от kola16 Посмотреть сообщение
Ищу хороший инвестпроект ,жду советов

добавлено через 3 минуты
Что нет ниаднаво инвестиционого проекта
Если есть возможность - напишите мне в скайп ryan_ro1
__________________
На правах рекламы: Надоело сливать на Форексе? Инвестируй в реальные проекты!

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TicketToLie на форуме  
Старый Сегодня, 17:57
#3
Интересующийся
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.09.2016
Сообщений: 43
Поблагодарили: 1 раз
КП: 0.004
Re: Где вложить деньги
Цитата:
Сообщение от kola16 Посмотреть сообщение
Ищу хороший инвестпроект ,жду советов

добавлено через 3 минуты
Что нет ниаднаво инвестиционого проекта
Может для начало поищите человека, который обучит Вас русскому языку?)
__________________
На правах рекламы: Надоело сливать на Форексе? Инвестируй в реальные проекты!
Exclusivehyipshop на форуме  
Старый Сегодня, 18:00
#4
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 21.01.2017
Сообщений: 7
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Re: Где вложить деньги
Цитата:
Сообщение от Exclusivehyipshop Посмотреть сообщение
Может для начало поищите человека, который обучит Вас русскому языку?)
Есть вероятность что человек попросту не с СНГ,а просто перебрался сюда недавно...
Бывало такие случаи,встречались!
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На правах рекламы: Надоело сливать на Форексе? Инвестируй в реальные проекты!

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TicketToLie на форуме  
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