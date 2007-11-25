BeeON - возврат реферальных 100%

BEEON РЕФБЕК НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ!
Возвращаю 100%
реферального вознаграждения ( 5-7% от Вашего вклада) с первого вклада, со второго, с третьего, четверного и так до бесконечности при условии регистрации по моей реферальной ссылке в проекте beeon
и соблюдении некоторых простых правил правил.
Правила для получения рефбека:
1. Рефбек выплачиваю на любую платежку, рефбек по выходным (мелкие рефбеки в будни)
2. Зарегистрироваться в проекте по моей реферальной ссылке, которую следует запросить в ЛС.
3. Пополняете кабинет и закупаете выгодный оффер, после этого, в , обязательно оставляете в теме заявку:
Ваш ID -
Сумма инвестиции -
Номер кошелька для выплаты рефбека *не обязательно писать в теме, можно в ЛС.
4. Дата выплаты рефбека
- каждые выходные (мелкие в будни до 5-10$)
5. Обязательно закрашивать последние 4 цифры номера кошелька РМ/Payee
r, своего и моего.
6. Если вы получили рефбэк и не отписались, за следующие вклады рефбэк не делаю, без обид!!!
Cвежая выплата
Цитата:
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Внимание!!! Я не несу ответственности за проекты по которым делаю рефбэк, я такой же инвестор как и все. Вы участвуете в них по собственной инициативе и запрашивая рефбек Вы подтверждаете это.
Желаю всем профита и удачных инвестиций!!!
За ссылкой для рефбека на ros.forum(гав)mail.ru
ВЕТКА ПРОЕКТА : mmgp.ru/showthread.php?t=424508&highlight=beeon.club
добавлено через 57 минут
Отправил первый ребфек