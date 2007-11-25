Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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BeeON - возврат реферальных 100%

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Старый Сегодня, 13:40
#1
Любитель
 
Имя: Фрэнк
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 20.12.2016
Сообщений: 260
Благодарностей: 29
КП: 0.071
BeeON - возврат реферальных 100%
BEEON РЕФБЕК НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ!

Возвращаю 100% реферального вознаграждения ( 5-7% от Вашего вклада) с первого вклада, со второго, с третьего, четверного и так до бесконечности при условии регистрации по моей реферальной ссылке в проекте beeon и соблюдении некоторых простых правил правил.

Правила для получения рефбека:

1. Рефбек выплачиваю на любую платежку, рефбек по выходным (мелкие рефбеки в будни)
2. Зарегистрироваться в проекте по моей реферальной ссылке, которую следует запросить в ЛС.
3. Пополняете кабинет и закупаете выгодный оффер, после этого, в , обязательно оставляете в теме заявку:
Ваш ID -
Сумма инвестиции -
Номер кошелька для выплаты рефбека *не обязательно писать в теме, можно в ЛС.
4. Дата выплаты рефбека - каждые выходные (мелкие в будни до 5-10$)
5. Обязательно закрашивать последние 4 цифры номера кошелька РМ/Payeer, своего и моего.
6. Если вы получили рефбэк и не отписались, за следующие вклады рефбэк не делаю, без обид!!!

Cвежая выплата



Цитата:
Внимание!!! Я не несу ответственности за проекты по которым делаю рефбэк, я такой же инвестор как и все. Вы участвуете в них по собственной инициативе и запрашивая рефбек Вы подтверждаете это.

Желаю всем профита и удачных инвестиций!!!

За ссылкой для рефбека на ros.forum(гав)mail.ru

ВЕТКА ПРОЕКТА : mmgp.ru/showthread.php?t=424508&highlight=beeon.club

добавлено через 57 минут
Отправил первый ребфек

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Последний раз редактировалось bezuprechnuy; Сегодня в 14:41. Причина: Добавлено сообщение
bezuprechnuy на форуме  
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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